Kogonada wraca z filmem, o którym będzie głośno. Farrell i Robbie razem

Margot Robbie i Colin Farrell po raz pierwszy pojawiają się razem na ekranie w nowym projekcie Kogonady - reżysera, który słynie z wyjątkowej wrażliwości wizualnej i niekonwencjonalnego podejścia do opowiadania historii. Studio Sony opublikowało pierwszy teaser filmu "A Big Bold Beautiful Journey", a pełna zapowiedź ma trafić do sieci we wtorek. Choć szczegóły fabularne trzymane są jeszcze w tajemnicy, sam tytuł i obsada wskazują na produkcję, która może zaskoczyć widzów nie tylko formą, ale i treścią.

Początkowo film miał wejść do kin w maju, jednak data premiery została przesunięta. Teraz wiadomo, że "A Big Bold Beautiful Journey" zadebiutuje na dużym ekranie 19 września. Za scenariusz odpowiada Seth Reiss, znany z satyrycznego "Menu", a autorem zdjęć jest Benjamin Loeb - twórca klimatycznych kadrów z filmów takich jak "Mandy" czy "Dream Scenario".

Miłość, czas i tajemnica: czego spodziewać się po filmie Kogonady?

Wstępne informacje sugerują, że opowieść skupi się na parze nieznajomych, których losy przecinają się podczas pewnego wesela. To spotkanie staje się początkiem niezwykłej podróży. Film ma być połączeniem romansu i science fiction, co zapowiada nietuzinkową historię osadzoną w ramach refleksyjnego kina autorskiego. Dla reżysera, który wcześniej zachwycił publiczność filmami "Columbus" i "After Yang", to kolejny krok w eksploracji relacji międzyludzkich poprzez pryzmat subtelnych, często melancholijnych opowieści.

Warto przypomnieć, że Colin Farrell miał już okazję współpracować z Kogonadą przy "After Yang" - kameralnym filmie sci-fi, który opowiadał o rodzinie próbującej naprawić uszkodzonego androida. Tamten obraz nie był tylko historią o technologii, ale przede wszystkim o utracie, pamięci i miłości. Czy nowa produkcja reżysera również poruszy te uniwersalne tematy? Wszystko wskazuje na to, że "A Big Bold Beautiful Journey" może być jedną z bardziej nieoczywistych premier nadchodzącej jesieni.

