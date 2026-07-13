W czerwcu rozpoczęto prace na planie drugiej części "Batmana". W roli Mrocznego Rycerza ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona, a Colin Farrell wróci jako Pingwin. Za reżyserię ponownie odpowiada Matt Reeves.

Premiera "Batmana II" została zaplanowana na 1 października 2027 roku, czyli pięć lat po debiucie pierwszej części.

Początkowo film miał trafić do kin 3 października 2025 roku, jednak termin premiery najpierw przesunięto na 2 października 2026 roku, a następnie ponownie opóźniono. Powodem były strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood w 2023 roku.

Kogo zagra Scarlett Johansson w "Batmanie II"?

Do obsady filmu dołączyli Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance, Sebastian Koch oraz Bryan Tyree Henry. Ostatnio sporo mówi się o roli Johansson, która przez laty była związana z Marvelem. Kogo zagra w widowisku DC?

Według Comic Book Movie Scarlett Johansson miałaby zagrać Poison Ivy, jedną z najbardziej kultowych antagonistek. Wspominany serwis donosi także, że Sebastian Stan mógłby wcielić się w Victora Zsasza, który miałby współpracować z Poison Ivy. Z kolei Charles Dance ma zagrać przewodniczącego Trybunału Sów i jednocześnie ofiarę Poison Ivy.

Na ten moment są to jedynie spekulacje i doniesienia te nie zostały potwierdzone.

"Batman": fabuła, obsada

Dwa lata pod postacią Batmana i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników, w tym Alfreda Pennywortha oraz porucznika Jamesa Gordona, i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości.

Oprócz Roberta Pattinsona w "Batmanie" wystąpili: Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot oraz Colin Farrell jako Pingwin. W pozostałych rolach pojawili się również: Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson) oraz Barry Keoghan (Stanley Merkel).

"Batman" Reevesa był pierwszym kinowym hitem Warner Bros. po pandemii. Film zarobił 369,3 miliona dolarów w USA i 772 miliony dolarów na całym świecie.