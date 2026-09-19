Kobiety wreszcie mają głos w Hollywood? Aktorka widzi zmianę

Naomi Watts z prestiżową nagrodą za całokształt twórczości

Naomi Watts należy do grona jednych z najbardziej rozpoznawalnych aktorek współczesnego Hollywood. Brytyjska artystka zaczynała swoją przygodę przełomową rolą w "Mulholland Drive" Davida Lyncha, a dziś odbiera prestiżową nagrodę Donostia Award na festiwalu filmowym w San Sebastian, przyznawaną aktorom za ich wybitny wkład w światowe kino.

Podczas swojego pobytu w Hiszpanii gwiazda "King Konga" wróciła wspomnieniami do początków swojej kariery i stwierdziła, że młode aktorki wchodzące w świat filmowy mają dziś znacznie więcej możliwości niż jej pokolenie.

Kobiety wreszcie mają głos w Hollywood? "Sytuacja się zmieniła"

Cytowana przez magazyn Variety, stwierdziła, że po latach marginalizowania kobiet w średnim wieku, Hollywood nareszcie otworzyło się na historie, których głównymi bohaterkami są właśnie kobiety po pięćdziesiątce.

"Na początku mówiono mi, że powinnam się spieszyć, bo po czterdziestce kariera się kończy. A dziś? Jestem po pięćdziesiątce. Wystarczy spojrzeć na galę rozdania nagród Emmy z zeszłego tygodnia i na to, ile kobiet po pięćdziesiątym roku życia znalazło się w najważniejszych kategoriach. To bardzo budujący widok" - zwróciła uwagę.

Aktorka, która od kilku lat udziela się także jako aktywistka na rzecz praw kobiet, powiedziała, że "jest wdzięczna" za bycie częścią zmian, jakie dzieją się dziś w Hollywood.

"Uważam, że sytuacja się zmieniła. Kobiety są odbiorczyniami kina i telewizji, więc ich historie powinny być w nich obecne. Konieczna była zmiana narracji. Jestem wdzięczna, że mogę być choćby niewielką częścią tej zmiany" - dodała.

Naomi Watts wspomina Davida Lyncha. "Powierzył mi rolę życia"

Naomi Watts wystąpiła w kilkudziesięciu głośnych filmowych produkcjach, takich jak "King Kong", "Niemożliwe", "Birdman" czy "Dom snów". Jako pierwszy dostrzegł ją zmarły w 2025 roku legendarny reżyser David Lynch, którego aktorka do dziś opisuje jako swojego mentora.

Także w najnowszym wywiadzie Watts podkreśliła, jak ogromne znaczenie miała dla niej współpraca z twórcą "Miasteczka Twin Peaks" i przełomowa rola w "Mulholland Drive" w 2001 roku.

"Możliwość poznania warsztatu Lyncha i jego reżyserskiego stylu była czymś niezwykłym. Nigdy nie zapomnę tamtych dni" - mówiła aktorka. Podkreśliła, że jest mu "dozgonnie wdzięczna".

"Byłam mocno zamknięta w sobie i nie wnosiłam dobrej energii na przesłuchaniach. Potrzebny był ktoś taki jak David Lynch, by dostrzec to, co kryło się pod maską, którą dla siebie stworzyłam. Odbyliśmy wspaniałą rozmowę, a on powierzył mi rolę życia" - podsumowała.



