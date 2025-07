Kobiety na krawędzi przetrwania. Najpiękniejsze aktorki w zwiastunie, który wbija w fotel

Oparty na prawdziwych wydarzeniach "Eden" przenosi widzów na odizolowaną wyspę Floreana w archipelagu Galapagos, gdzie grupa ludzi porzuca cywilizację w poszukiwaniu lepszego życia. To, co miało być nowym początkiem, szybko zamienia się w przerażającą próbę sił - z naturą, z innymi i z samymi sobą. Gdy granice rozsądku i moralności się zacierają, to właśnie kobiety stają się głosem determinacji, empatii i nieugiętości.

Sydney Sweeney, Ana de Armas i Vanessa Kirby tworzą niezapomniane, skrajnie różne, ale równie elektryzujące portrety kobiet, postawionych w sytuacjach granicznych. Każda z nich niesie swoją historię, tajemnicę i motywację, ale łączy je wewnętrzna siła i gotowość do walki o siebie. To one przełamują stereotypy i przejmują narrację w męskim świecie.

Reżyser w wypowiedzi dla portalu Collider po pokazie na Toronto International Film Festival mówił: "To opowieść o kobietach, które nie są ofiarami, tylko sprawczyniami. O ich gniewie, pragnieniach i wyborach. I o tym, że w obliczu chaosu kobieca solidarność może być jedynym ratunkiem."

"Eden": O filmie

Niemiecki lekarz i myśliciel Friedrich Ritter osiedla się wraz z kochanką na bezludnej wyspie w archipelagu Galapagos. Wierzy, że tylko z dala od zachodniej cywilizacji może być panem własnego losu. Szybko zrozumie jednak, że rzeczywistość na wyspie daleka jest od rajskich wyobrażeń. Surowa przyroda, trudności z dostępem do wody i zabójcze drapieżniki wkrótce okażą się najmniejszymi z jego problemów.

Niedoszły raj stanie się piekłem za sprawą kolejnych sześciorga osadników, którzy podobnie jak Ritter marzą o nowym początku. Próby pokojowego współistnienia zmienią się w niebezpieczną grę szalonych ambicji i nieokiełznanych namiętności. Między mieszkańcami wyspy wywiąże się walka o władzę, która prowadzi do zdrady, przemocy i rozlewu krwi.