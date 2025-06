Kobieta Johnny’ego Deppa, którą opluwano. Tak zmieniło się jej życie

Vanessa Paradis to jedna z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych francuskich aktorek i piosenkarek! Równolegle z karierą filmową z sukcesem rozwija też swoją karierę wokalną. Co wiemy o tej niesamowitej kobiecie?

Kobieta wielu talentów

Vanessa Chantal Paradis urodziła się 22 grudnia 1972 roku na przedmieściach Paryża. W show-biznesie zadebiutowała w wieku 7 lat, śpiewając popowe piosenki. Pierwszy raz wystąpiła na scenie w wieku siedmiu lat za sprawą swojego wuja Didiera Paina, producenta muzycznego, który zaproponował jej występ w amatorskim przesłuchaniu "L’école des enfants". Zaśpiewała tam piosenkę "Emilie Jolie", która została pokazana we francuskiej telewizji 3 maja 1980. Jako 14-latka nagrała wielki przebój "Joe le taxi", który podbił szczyty list przebojów w 15 krajach.

Nie obyło się jednak bez skandalu - utwór opowiadający o życiu taksówkarki, która nocami wozi ludzi bawiących się w klubach LGBT, wywołał ogromną burzę - głównie ze względu na wiek artystki. Wydarzenie jednak nie przeszkodziło Paradis w drodze na szczyt, mimo że prasa nazywała ją "lolitką".

Stawiała na mocny wizerunek, wyrazisty makijaż i krótkie spódniczki. Zdarzało się, że opluwano ją na ulicy, a rodzice jej rówieśników domagali się usunięcia dziewczyny ze szkoły.

Paradis w wieku 16 lat rzuciła edukację, by poświęcić się w całości karierze. Pierwszą płytę "Variations sur le meeme t'aime", do której muzykę napisał słynny Serge Gainsbourg, wydała w 1990 roku. W tym samym roku otrzymała statuetkę Cezara za debiut w filmie "Białe małżeństwo". Przez następne pięć lat koncentrowała się na karierze muzycznej, odrzucając role w obrazach Pedro Almodóvara i Johna Boormana.

W 1995 roku zagrała w filmie "Eliza" (1995) z Gerardem Depardieu u boku, a dwa lata później obserwowaliśmy ją w wielkim kinowym hicie - "Jak kochają czarownice" , który dał jej okazję przyjrzenia się z bliska pracy Jeanne Moreau i Jeana Reno.

Następnie pojawiła się na wielkim ekranie w dwóch filmach Patrice'a Leconte'a: "Dziewczyna dla dwóch" (1998), partnerując legendom kina Alainowi Delonowi i Jean-Paulowi Belmondo oraz "Dziewczyna na moście" (1999) z Danielem Auteuil - produkcja okazała się ogromnym hitem we Francji, zdobywając aż 9 nominacji do francuskich Oscarów.

W kolejnych latach jej kariera przybrała nieco inny wymiar — została twarzą marki Chanel, reklamując kolekcję szminek oraz wzięła udział w kampanii reklamowej perfum Coco Chanel.

Kobieta starzeje się jak wino?

Obecnie aktorka ma ponad 50 lat i jak przyznała jakiś czas temu, po przekroczeniu czterdziestki zaczęła otrzymywać dużo więcej ciekawych propozycji filmowych, a także są one bardziej różnorodne.

"Filmy i proponowane mi role są coraz lepsze. W wieku, w którym jestem teraz, mogę odgrywać więcej postaci, niż kiedy miałam 20 lat. Jeszcze kilka lat temu oferty, jakie otrzymywałam, nie były tak ciekawe" - wyznała Paradis.

Przykładem na to jest film "Cafe de Flore" z 2011 roku, w którym aktorka zagrała główną rolę. Obraz w reżyserii Jeana-Marca Vallee przedstawia historię matki samotnie wychowującej młodego syna z zespołem Downa.

Nigdy nie wzięli ślubu

Johnny Depp i Vanessa Paradis poznali się w 1998 roku w paryskim Hotelu Costes, gdzie aktor brał udział w zdjęciach do filmu Romana Polańskiego "Dziewiąte wrota". Amerykanin wkroczył w związek z Francuzką wprost z kilkuletniej relacji z brytyjską top modelką Kate Moss. W 1999 r. przyszła na świat ich pierwsza pociecha — córka Lily-Rose, a w 2003 r. urodził im się syn Jack. Choć para nigdy się nie pobrała, to wielokrotnie podkreślali, że darzą się ogromnym zaufaniem, dają sobie przestrzeń, a dzieci stanowią solidny fundament ich związku.

Para rozstała się jednak w 2012 roku, niespodziewanie kończąc 14-letni związek. W wywiadzie udzielonym "Daily Mail" w 2015 roku Depp tak mówił o swojej dawnej miłości:

"Jest wspaniała i jako matka, i kobieta. Kiedy znajdujesz kobietę, która jest dla ciebie dobra, z którą masz dzieci, nie opuszczasz tak po prostu okrętu. Miłość może się zmienić, ale zawsze będziesz ją kochać, nieważne co".

Aktorka nie pozostawała długo sama - już kilka lat później wyszła za Samuela Benchetrita, z którym jest do dziś. Vanessa Paradis obecnie unika imprez branżowych, a w sieci na próżno szukać prywatnych kadrów. Jeśli już publikuje jakieś zdjęcia, to najczęściej związane są one z pracą i nowymi projektami.