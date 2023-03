Główny bohater filmu Tomasza Bagińskiego - Seiya (Mackenyu) - jest upartym nastolatkiem żyjącym na ulicy, który głównie spędza czas na walce o pieniądze. Siostra bohatera zostaje porwana, a on nie waha się jej szukać. Podczas jednej z walk nieświadomie odkrywa swoje mistyczne moce, o których istnieniu nie miał pojęcia.

Seiya trafia do świata walczących bogów magicznych sztuczek i reinkarnowanej bogini, która potrzebuje jego ochrony. Chłopak będzie musiał przyjąć swoje przeznaczenie i poświęcić wszystko, by zająć należne mu miejsce wśród Rycerzy Zodiaku.

