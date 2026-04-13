"Klątwa Doliny Węży" wraca do kin. Hitem autorska narracja rapera Łony

Sałacka, Wilhelmi, Kolberger i Łona, czyli "Klątwa Doliny Węży" wraca do kin

"Klątwa Doliny Węży" to kultowy film z 1987 roku, z Ewą Sałacką, Romanem Wilhelmim i Krzysztofem Kolbergerem w rolach głównych. Reżyserem filmu został Marek Piestrak. W czasach, gdy większość twórców kręciła Kino Moralnego Niepokoju, on skupił się na filmach gatunkowych. Na swój debiut wybrał "Test pilota Pirxa" według Stanisława Lema, później zrealizował też horror "Wilczyca".

"Klątwa Doliny Węży" pojawia się regularnie w zestawieniach najgorszych polskich filmów. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja po latach dorobiła się statusu obrazu tak złego, że aż dobrego, a wielu widzów z chęcią wraca do tego seansu. Tym razem film zyskał nowy wymiar dzięki komentarzowi Łony, odkrywającemu w nim więcej znacznie więcej niż tylko powód do kinofilskiego żartu.

Premierowo "Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony została pokazana w listopadzie 2025 roku na Festiwalu Korelacje, w ramach którego dzieła polskiego kina prezentowane są w nowatorskiej formule - fabułom towarzyszy komentarz stworzony przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa.

"To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy widzowie - także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora" - mówi Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje.

"Łona dostrzegł na ekranie znacznie więcej niż okazję do beki. Jawi nam się jako czuły narrator, który wyśmiewa to, co powinno zostać wyśmiane ("po dwóch wielkich finałach i epilogu, czas na post-epilog"); bawi się, punktując nielogiczności fabuły ("bohaterowie na całym świecie mówiący po polsku"), ale jego stonowany głos w wielu momentach wyraża pewien rodzaj hołdu ("film istnieje i ma się świetnie. Każda jego lektura przynosi nowe uniesienia i uciechy")" - dodaje Lech Moliński.

Film trafi na ekrany kin 15 maja. Na kilka dni przed premierą, 11 maja "Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony zostanie zaprezentowana na pokazie specjalnym w Trójkowym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Po seansie odbędzie się spotkanie z Łoną i Piotrem Krzykwą.