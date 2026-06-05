Pierwsza "Gorączka" w reżyserii Michaela Manna weszła do kin w grudniu 1995 roku. Fabuła skupiała się na pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) i rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć między innymi Vala Kilmera, Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman.

"Gorączka" jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".

"Gorączka 2". Czy to główna obsada filmu?

Dotychczas żaden aktor nie został oficjalnie zaangażowany do produkcji. Plotki mówiły o udziale Leonardo DiCaprio, Christiana Bale'a, Adama Drivera, Stephena Grahama i Jasona Clarke'a.

Według informacji podanych przez Richtmana DiCaprio wcieli się w złodzieja Chrisa Shiherlisa. W pierwszej części postać tę wykreował Val Kilmer. Z kolei Bale przejmie od Ala Pacino rolę Vincenta Hanny. Natomiast Graham zagra Neila McCauleya, którego wcześniej odtwarzał Robert De Niro.

Z kolei Driver miałby wcielić się w Otisa Lloyda Wardella psychopatycznego złodzieja i głównego antagonistę "Gorączki 2". Postać nie pojawiła się w pierwszej części. Nie podano, kogo miałby zagrać Clarke. Podejrzewa się, że mógłby to być Nate, grany przez Jona Voighta paser McCauleya, lub Michael, członek jego bandy.

"Gorączka 2". Twórcy

"Gorączka 2" powstanie dla wytwórni United Artists, która należy do Amazon MGM Studios. Budżet wyniesie 170 milionów dolarów. Film wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth.

Mann stanie za kamerą. Napisał także scenariusz na podstawie powieści z 2022 roku, którą napisał razem z Meg Gardiner. Zdjęcia mają ruszyć latem 2026 roku. Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.



