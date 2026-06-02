"Ucieczka z Nowego Jorku" to kultowy film z 1981 roku. Opowiada o świecie przyszłości, w którym Manhattan został zmieniony w największe więzienie w Stanach Zjednoczonych. Na jego terenie rozbija się samolot z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie. Zadanie uratowania głowy państwa otrzymuje skazaniec Snake Plissken (Kurt Russell), bohater wojenny i były żołnierz służ specjalnych.

Film zarobił 50 milionów dolarów i szybko doczekał się pokaźnego grona fanów. W 1996 roku ukazała się kontynuacja pod tytułem "Ucieczka z Los Angeles". W projekt byli ponownie zaangażowani Russell i Carpenter.

Plany na remake lub reboot "Ucieczki z Nowego Jorku" są snute od lat. Pracowali nad nim między innymi Joel Silver, Robert Rodriguez oraz duet Radio Silence. Carpenter będzie producentem wykonawczym nowej wersji.

Zack Snyder. Jego ostatni film

Snyder, reżyser "Ligi Sprawiedliwości" oraz "Armii umarłych", kończy właśnie prace nad "The Last Photograph". To historia byłego agenta wydziału antynarkotykowego, który wyrusza do Ameryki Południowej, by odnaleźć porwanych bratanków. Pomaga mu fotograf wojenny, który był świadkiem uprowadzenia. W rolach głównych wystąpią Stuart Martin i Fra Fee. Projekt nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.



