Klasyk z lat 90. debiutuje na Netfliksie. Polacy go uwielbiają

"Totalna magia": klasyk lat 90. już wkrótce na Netfliksie

Kino pozwala nam na moment zniknąć z rzeczywistości i przenieść się w świat magii, fantazji i beztroskich czasów dzieciństwa. I tak w upalny sierpniowy klimat na Netflix trafia filmowy przebój dobrze znany miłośnikom kina lat 90., pełnego ciepła i niezapomnianego uroku.

"Totalna magia", która w najbliższy wtorek zadebiutuje na platformie, to przykład dzieła, które wymykało się standardom swojej epoki. Szalona opowieść o dwóch siostrach posiadających magiczne zdolności to historia rodem z twórczości Tima Burtona, pełna kulturowych odniesień, inspiracji starymi baśniami, która wpisała się w trend amerykańskiej popkultury przełomu wieków.

"Totalna magia": film, do którego wracamy po latach

Film Griffina Dunne'a od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, dla których sentymentalne powroty do hitów sprzed kilku dekad stało się nową, niezwykle absorbującą rozrywką. "Totalna magia" łączy w sobie elementy fantasy, komedii, thrillera, a momentami nawet i horroru, co w efekcie daje na ekranie wyjątkowo wybuchową mieszankę.

W "Totalnej magii" śledzimy losy dwóch sióstr wywodzących się z prastarego rodu czarownic. Sally (Sandra Bullock) i Gillian (Nicole Kidman) po śmierci swoich rodziców postanawiają zamieszkać razem w ogromnej posiadłości należącej do ich ciotek. To pod ich okiem poznają tajniki czarnej magii. Wkrótce dowiadują się, że ich rodzina została przeklęta. Osamotniona, porzucona przez ukochanego przodkini rzuciła klątwę na siebie i swoje siostry, zgodnie z którą każdy mężczyzna, w którym zakochają się z wzajemnością, umrze.

Jak w większości popkulturowych opowieści o wiedźmach, w "Totalnej magii" znajdziemy mrok, tajemnicę, ale i sporą dawkę humoru. Z początku gatunkowy miszmasz nie przypadł jednak do gustu krytykom. Film Dunne'a zebrał mieszane recenzje, a widzowie spragnieni kolejnej komedii romantycznej z gwiazdami "Speed" i "Za wszelką cenę" wyszli z kin zawiedzeni lub całkowicie pominęli ten seans (z budżetem w wysokości 75 milionów dolarów filmowi udało się zarobić ich w kinach zaledwie nieco ponad 68).

"Totalna magia 2" nawiedzi nas w kinach

"Totalna magia" swój kultowy status osiągnęła dopiero po latach, gdy miłośnicy campowego kina odnaleźli w niej zarówno zabawę formą i gatunkiem, jak i mocno feministyczne przesłanie o sile siostrzeństwa.

Nic więc dziwnego, że spragnieni powrotów do tzw. comfort-movies widzowie zaczęli domagać się od Bullock i Kidman, aby poszły za istniejącym od jakiegoś czasu trendem sequeli i zdecydowały się ponownie wcielić się w siostry Owens. Prośby fanów w końcu zostały spełnione, a studio Warner Brothers potwierdziło prace nad kontynuacją słynnej historii.

Dla wszystkich, którzy pragną powtórzyć sobie seans "Totalnej magii" przed premierą sequela (przypomnijmy, że film wejdzie do kin już 11 września), jej debiut na Netfliksie będzie ku temu najlepszą okazją.

W obsadzie filmu "Totalna magia" z 1998 roku znaleźli się: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Goran Visnjic, Stockard Channing, Aidan Quinn i Evan Rachel Wood.

Tytuł trafi na platformę w najbliższy wtorek 11 sierpnia.