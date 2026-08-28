"Terminator 2: Dzień Sądu"

W przyszłości zdominowanej przez maszyny młody John Connor (Edward Furlong) jest kluczem do przetrwania ludzkości. Gdy przeprogramowany Terminator (Arnold Schwarzenegger) zostaje wysłany w przeszłość, by go chronić, na ich drodze staje nowe zagrożenie - bezwzględny T-1000 (Robert Patrick), zabójca nowej generacji, zdolny przybierać dowolną postać. Bez zasad. Bez ograniczeń. Bez litości. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym Sarah Connor (Linda Hamilton) musi zrobić wszystko, by powstrzymać Dzień Sądu i odmienić bieg tragicznej dla ludzi historii.

"Terminator 2: Dzień sądu" z 1991 roku do dziś pozostaje jednym z najbardziej cenionych i przełomowych filmów sensacyjnych w historii. Produkcja Jamesa Camerona redefiniowała kino akcji, wyznaczając standardy, które niezmiennie inspirują i zachwycają nowe pokolenia publiczności. Film otrzymał liczne wyróżnienia, między innymi cztery Oscary: za charakteryzację, efekty specjalne, dźwięk i montaż dźwięku.

Arnold Schwarzenegger w filmie "Terminator 2: Dzień sądu" East News East News

"Gwiazdozbiór Psa"

"Gwiazdozbiór Psa" w reżyserii Ridleya Scotta to wciągający thriller osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie podstawowy instynkt to przetrwanie, a zachowanie człowieczeństwa staje się świadomym wyborem. Film opowiada historię Higa, młodego pilota, który wraz z byłym żołnierzem Bangleyem stworzył uporządkowaną enklawę, odizolowaną od brutalnej rzeczywistości.

Ich codzienność zostaje zakłócona, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy. To nieoczekiwane zdarzenie zmusza go do wyruszenia w nieznane - w podróż w poszukiwaniu nadziei i człowieczeństwa, w które nie przestaje wierzyć.

88-letni Scott nie zamierza kończyć swej kariery. W wywiadzie, którego udzielił w lipcu magazynowi "Empire", zdradził, że planuje już trzy kolejne filmy.

Josh Brolin i Jacob Elordi w filmie "Gwiazdozbiór Psa" materiały prasowe

"Gorzkie święta"

Po śmierci matki pracująca jako reżyserka reklam Elsa całkowicie oddaje się pracy, próbując w ten sposób poradzić sobie ze stratą. Gdy silne migreny zmuszają ją do zatrzymania się, decyduje się na wyjazd na Lanzarote podczas długiego weekendu z okazji Dnia Konstytucji w 2004 roku. Towarzyszy jej przyjaciółka Patricia, a jej partner Bonifacio, striptizer i strażak, zostaje w Madrycie. W poszukiwaniu twórczego impulsu Elsa zaczyna inspirować się prywatnymi dramatami osób z jej otoczenia, traktując je jako materiał do pracy.

"Gorzkie święta" to najnowszy film Pedra Almodóvara. Produkcja miała swą światową premierę w czasie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie walczyła o Złotą Palmę.

"Gorzkie święta" [teaser] materiały dystrybutora

"Sunny Dancer"

Siedemnastoletnia Ivy (Bella Ramsey) jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato życia. Cztery tygodnie na obozie wakacyjnym, w grupie outsiderów, których wcale nie chciała poznać - to brzmi jak katastrofa. A jednak w miejscu, gdzie nikt nie ma czasu na udawanie, Ivy znajduje paczkę znajomych, z którymi przeżywa najlepsze wakacje w życiu. Naładowany muzyką "Sunny Dancer" to intensywna, pełna radości i czarnego humoru opowieść o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, aby zacząć chłonąć świat wszystkimi zmysłami.

"Sunny Dancer" George'a Jacquesa debiutował w czasie 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. "Opowieść o grupie nastolatków zmagających się z ciężką chorobą bardzo łatwo może zamienić się w kiczowate kino, manipulujące emocjami widzów. Twórcy wychodzą jednak z tego obronną ręką, mając na dodatek na pokładzie naprawdę ciekawą obsadę" - pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Zróbmy sobie przerwę"

Czy można zrobić sobie przerwę od codzienności... i odnaleźć samego siebie? Po trzydziestu latach małżeństwa Walter i Fiorella, rodzice Luki i Martiny, przeżywają poważny kryzys. Walter, właściciel restauracji w Rzymie, jest całkowicie pochłonięty pracą, przez co Fiorella czuje się zaniedbywana i nieważna. Sytuacja zaostrza się, gdy ich córka Martina zachodzi w ciążę. Walter reaguje chłodno i zamiast wspierać rodzinę, skupia się wyłącznie na ustaleniu, kto jest ojcem dziecka.

Jedną z ról w "Zróbmy sobie przerwę" zagrał Maciej Zakościelny. "Gram Polaka, który mieszka we Włoszech od 20 lat, jest architektem. Mój kolega, którego gra Fabio Volo, on ma dziewczynę, z którą robią sobie przerwę. I wtedy wracam ja, cały na biało" - mówił polski aktor w programie "halo tu polsat". "To historia, która może wywołać niejedną rozmowę. To wspaniale zagrana komedia. Gdy byłem na premierze w styczniu w Rzymie, to nie rozumiałem wszystkiego, ale już było śmiesznie. Cieszę się, że będę mógł zobaczyć go z napisami".

"Julia Pirotte. Piękno i siła"

"Julia Pirotte - piękno i siła" to pełnometrażowy film dokumentalny opowiadający historię Polki żydowskiego pochodzenia, jednej z najwybitniejszych fotografek XX wieku, której życie i twórczość przez dekady pozostawały nieznane.

Podczas II wojny światowej działała we francuskim ruchu oporu, traktując aparat fotograficzny jak broń. Dokumentowała działalność Résistance, w tym wyzwolenie Marsylii. Do historii przeszły jej portrety Edith Piaf oraz kadry, które w filmie "Bitwa o szyny" wykorzystał René Clément. To jej zdjęcia dokumentowały ofiary pogromu kieleckiego oraz Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu w 1948 roku. To właśnie Julia Pirotte stworzyła słynne portrety Pabla Picassa, Juliana Tuwima i Wsiewołoda Pudowkina.

Po dekadach milczenia powróciła do swojej wojennej przeszłości. W 1980 roku przesłała swoje fotografie do Francji, gdzie zdobyła I Nagrodę na Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles. Tam poznała belgijską działaczkę społeczną Jeanne Vervoort-Vercheval oraz Georgesa Verchevala, założyciela Muzeum Fotografii w Charleroi, któremu przekazała swoje negatywy. Pozostałą część archiwum oddała Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu w Warszawie.