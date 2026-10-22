"Władcy Wszechświata": fenomen lat 80. w nowym wydaniu. O czym opowiada film?

"Władcy Wszechświata" to widowiskowa adaptacja kultowej kreskówki z lat 80., opartej na popularnej linii zabawek. Opowiada ona o Adamie, księciu królestwa Eternia, który jako He-Man broni swego domu przed niecnymi knowaniami nikczemnego Szkieletora.

"Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama (Nicholas Galitzine) z powrotem na Eternię, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna została zrujnowana przez złowrogie rządy Szkieletora (Jared Leto). Aby ocalić swoją rodzinę i cały świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sprzymierzeńcami - Teelą (Camila Mendes) oraz Duncanem (Idris Elba) - i zaakceptować swoje prawdziwe przeznaczenie jako He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Mimo pozytywnych recenzji (w serwisie Rotten Tomatoes produkcję poleca aż 85% widzów i 67% krytyków) nowa adaptacja kiepsko poradziła sobie w kinach, zarabiając jedynie 130 milionów dolarów. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy film trafił do serwisu Prime Video. Oglądalność dynamicznie wzrosła, lokując "Władców Wszechświata" na samym szczycie zestawienia najpopularniejszych tytułów w Polsce.

"Władcy Wszechświata": są szanse na kontynuację? Reżyser mówi wprost

Reżyser Travis Knight udzielił niedawno wywiadu dla serwisu ScreenRant, promując podczas niego najnowszą produkcję "Kroniki lasu". Podczas rozmowy nie zabrakło jednak pytań o potencjalną kontynuację "Władców Wszechświata". Choć twórca nie kryje, że praca na planie sprawiała mu ogromną przyjemność, dalsze losy projektu nie zależą od niego:

"Ostatecznie tego typu decyzje nie zależą od nas. Zawsze można sobie wyobrażać, jak potoczyły się losy bohaterów po zakończeniu filmu - jeśli więc wszechświat, w swej mądrości, zechce, byśmy stworzyli kolejne części, z ogromną przyjemnością to zrobimy. Jednak jest to poza naszą kontrolą, dlatego w każdy film wkłada się wszystko, co się ma, mając nadzieję, że zacznie żyć własnym życiem i nawiąże więź z odbiorcami, do których było kierowane".

We wcześniejszych wywiadach wspominał także, że jeśli pojawią się szanse na sequel, postać She-Ra może odegrać w nim ważną rolę. Na ten moment jednak nie ma żadnych oficjalnych doniesień w sprawie kontynuacji.

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