Klapa w kinach, sukces w streamingu. Epickie widowisko otrzyma kontynuację?

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Choć "Władcy Wszechświata" nie zgromadzili dużej widowni w kinach, udało im się podbić serca widzów na platformie Prime Video. Mimo słabego wyniku finansowego nie brakuje pytań, czy reżyser otrzyma szansę na stworzenie kontynuacji tej widowiskowej przygody. Właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Nicholas Galitzine w eleganckim czarnym smokingu i muszce na jasnym tle.
Nicholas GalitzineEmma McIntyre/Oscars/Getty Images for Academy Museum FoundationGetty Images

"Władcy Wszechświata": fenomen lat 80. w nowym wydaniu. O czym opowiada film?

"Władcy Wszechświata" to widowiskowa adaptacja kultowej kreskówki z lat 80., opartej na popularnej linii zabawek. Opowiada ona o Adamie, księciu królestwa Eternia, który jako He-Man broni swego domu przed niecnymi knowaniami nikczemnego Szkieletora.

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"Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama (Nicholas Galitzine) z powrotem na Eternię, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna została zrujnowana przez złowrogie rządy Szkieletora (Jared Leto). Aby ocalić swoją rodzinę i cały świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sprzymierzeńcami - Teelą (Camila Mendes) oraz Duncanem (Idris Elba) - i zaakceptować swoje prawdziwe przeznaczenie jako He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Mimo pozytywnych recenzji (w serwisie Rotten Tomatoes produkcję poleca aż 85% widzów i 67% krytyków) nowa adaptacja kiepsko poradziła sobie w kinach, zarabiając jedynie 130 milionów dolarów. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy film trafił do serwisu Prime Video. Oglądalność dynamicznie wzrosła, lokując "Władców Wszechświata" na samym szczycie zestawienia najpopularniejszych tytułów w Polsce.

"Władcy Wszechświata": są szanse na kontynuację? Reżyser mówi wprost

Reżyser Travis Knight udzielił niedawno wywiadu dla serwisu ScreenRant, promując podczas niego najnowszą produkcję "Kroniki lasu". Podczas rozmowy nie zabrakło jednak pytań o potencjalną kontynuację "Władców Wszechświata". Choć twórca nie kryje, że praca na planie sprawiała mu ogromną przyjemność, dalsze losy projektu nie zależą od niego:

"Ostatecznie tego typu decyzje nie zależą od nas. Zawsze można sobie wyobrażać, jak potoczyły się losy bohaterów po zakończeniu filmu - jeśli więc wszechświat, w swej mądrości, zechce, byśmy stworzyli kolejne części, z ogromną przyjemnością to zrobimy. Jednak jest to poza naszą kontrolą, dlatego w każdy film wkłada się wszystko, co się ma, mając nadzieję, że zacznie żyć własnym życiem i nawiąże więź z odbiorcami, do których było kierowane".

We wcześniejszych wywiadach wspominał także, że jeśli pojawią się szanse na sequel, postać She-Ra może odegrać w nim ważną rolę. Na ten moment jednak nie ma żadnych oficjalnych doniesień w sprawie kontynuacji.

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