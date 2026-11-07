Kinowy hit tegorocznych wakacji zobaczycie w domu. Znamy datę premiery na VOD

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

"Koniec ulicy Dębowej" to powrót Davida Roberta Mitchella, twórcy "Coś za mną chodzi" i "Tajemnic Silver Lake".

Ewan McGregor w filmie Koniec ulicy Dębowej. Mężczyzna w jasnej kurtce zagląda zza metalowej kratownicy na tle ogrodzenia.
Ewan McGregor w filmie "Koniec ulicy Dębowej"Warner Bros. / Zuma Press / ForumAgencja FORUM

"Koniec ulicy Dębowej": jeden z wakacyjnych hitów zobaczycie w domu

Film opowiada o rodzinie mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych.

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Katarzyna Ulman
Katarzyna Ulman

W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway i Ewana McGregora. Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy".

"Świat przedstawiony w filmie Mitchella został wystylizowany na amerykańskie lata 80., ale reżyser nie popada przy tym w przesadę. Ulica Dębowa nie jest krzykliwa, kolorowa ani nienaturalnie sielankowa. Także bohaterowie wyglądają tak, jakby rzeczywiście zostali wyjęci z tamtej dekady. Nostalgia jest znacznie bardziej subtelna - Mitchell nie próbuje odtworzyć wyobrażenia o latach 80., tylko buduje świat, który mógłby naprawdę istnieć" - pisała Justyna Miś w recenzji filmu.

"Koniec ulicy Dębowej": kiedy i gdzie oglądać?

Niedługo film będziecie mogli zobaczyć nie wychodząc z domu. "Koniec ulicy Dębowej" zadebiutuje 13 listopada na HBO Max.

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