Kinowy hit tegorocznych wakacji zobaczycie w domu. Znamy datę premiery na VOD

"Koniec ulicy Dębowej": jeden z wakacyjnych hitów zobaczycie w domu

Film opowiada o rodzinie mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych.

W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway i Ewana McGregora. Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy".

"Świat przedstawiony w filmie Mitchella został wystylizowany na amerykańskie lata 80., ale reżyser nie popada przy tym w przesadę. Ulica Dębowa nie jest krzykliwa, kolorowa ani nienaturalnie sielankowa. Także bohaterowie wyglądają tak, jakby rzeczywiście zostali wyjęci z tamtej dekady. Nostalgia jest znacznie bardziej subtelna - Mitchell nie próbuje odtworzyć wyobrażenia o latach 80., tylko buduje świat, który mógłby naprawdę istnieć" - pisała Justyna Miś w recenzji filmu.

"Koniec ulicy Dębowej": kiedy i gdzie oglądać?

Niedługo film będziecie mogli zobaczyć nie wychodząc z domu. "Koniec ulicy Dębowej" zadebiutuje 13 listopada na HBO Max.

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