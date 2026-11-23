"Zobaczysz wszystko" pobił kolejny rekord. Zarobki filmu szokują

Studio A24 może się pochwalić kolejnym niebywałym osiągnięciem. "Zobaczysz wszystko", czyli ukrywany przed światem przez ponad trzy lata dokument o 34 dniach z życia byłej prezeski Theranosa Elizabeth Holmes, trafił do grona najbardziej kasowych filmów dokumentalnych wszech czasów.

Dzieło wyreżyserowane przez Nathana Fieldera ("The Curse") i Lance'a Oppenheima ("Primetime") w miniony weekend przekroczyło 100 milionów dolarów w światowym box-office'ie. Całkowity dochód z biletów wynosi na tę chwilę 102,4 miliona dolarów, co czyni z "Zobaczysz wszystko" dziewiąty najlepiej zarabiający dokument w historii. Światowym numerem jeden pozostaje w tej kwestii "Michael Jackson's This Is It" - dokument przedstawiający próby króla popu do tytułowej trasy koncertowej, odwołanej z powodu jego śmierci. Film zarobił ponad 267 milionów dolarów.

Jak podaje serwis Variety, w samych Stanach Zjednoczonych "Zobaczysz wszystko" zarobił 93,4 miliony dolarów. Stosunkowo niski wynik w pozostałych państwach wynika przede wszystkim z limitowanej zagranicznej dystrybucji tytułu. Tytuł na ten moment trafił do dziewięciu państw: Polski, Grecji, Turcji, Czech, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii. To właśnie tam w zeszły weekend film zarobił najwięcej, bo około 3,2 miliony dolarów.

W kolejnych tygodniach tytuł zadebiutuje m.in. w Niemczech, Francji, Japonii i Meksyku.

"Zobaczysz wszystko": dokument jedyny w swoim rodzaju

W dokumencie "Zobaczysz wszystko" była prezeska firmy Theranos Elizabeth Holmes, skazana na 11 lat więzienia za przestępstwa finansowe, zaprasza do swojego domu ekipę filmową na 34 dni przed rozpoczęciem wyroku. Film, zrealizowany za jedyne siedem milionów dolarów, to studium kłamstwa i manipulacji, które rewolucjonizuje gatunek dokumentalny, wychodząc daleko poza jego formalne granice. To opowieść, w której granica między prawdą a fikcją jest trudna, o ile nie niemożliwa do wychwycenia.

Film studia A24 z miejsca stał się wielkim hitem. W sam weekend otwarcia dzieło spotkało się z wyjątkowo pochlebnymi recenzjami krytyków i reakcjami widzów w kinach. Już po trzech dniach seansów box-office wyniósł ponad 15 milionów dolarów.

W Polsce film "Zobaczysz wszystko" zadebiutował 6 listopada.