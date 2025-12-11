Kinowe widowisko 2026 roku. Już pierwsza zapowiedź przyciąga uwagę

"Supergirl": wyczekiwane filmowe widowisko

Supergirl będzie musiała zmierzyć się z wewnętrznymi demonami. Inna również będzie jej sytuacja rodzinna - Kara musi poradzić sobie ze stratą bliskich. James Gunn, reżyser najnowszej odsłony przygód "Supermana" i twórca nowego filmowego uniwersum DC sugeruje nawet, że nowa wersja Supergirl będzie taką, jakiej fani dotąd nie znali.

"Supergirl": "Milly jest fantastyczna"

To druga z kolei produkcja, po tegorocznym "Supermanie", z nowego filmowego uniwersum DC pod przewodnictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana. Autorką scenariusza jest Ana Nogueira, reżyseruje Craig Gillespie. W główną rolę wcieli się znana z "Rodu smoka" i "Syren" Mily Alcock. W pozostałych rolach wystąpią: Matthias Schoenaerts, Eve Ridley,, David Krumholtz, Emily Beecham, Jason Momoa.

Reklama

Jak stwierdził Gunn w programie "The Howard Stern Show" Alcock w roli Kary Danvers/Supergirl była najelpszym castingiem, jaki widziałem w życiu. Jest fantastyczna".

W sieci można zobaczyć teaser zwiastunu kinowego widowiska . Pełny zwiastun powinien pojawić się online już dzisiaj.

"Supergirl": kiedy premiera?

Film zadebiutuje w kinach 26 czerwca 2026 roku.

Zobacz też: Mieszkała na strychu, pracowała na zmywaku. Dziś piękna 25-latka pnie się na szczyt