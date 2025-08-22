Kinomural. Yoshi Sodeoka po raz pierwszy w Polsce

"Zobaczenie mojej pracy w tak ogromnej skali – jak na Times Square – całkowicie zmienia perspektywę. Czujesz dźwięk, czujesz kolor. To już nie jest tylko ekran; staje się częścią środowiska. To doświadczenie uczyniło mnie bardziej wrażliwym na kompozycję przestrzenną, rytm i to, jak ludzie fizycznie spotykają się z pracą. Kinomural rozwija to w potężny sposób. Umieszcza ruchome obrazy bezpośrednio w tkance miasta, gdzie budynki stają się płótnami, a publiczność jest częścią przepływu. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak moja praca żyje w tym kontekście – na świeżym powietrzu, nieoczekiwana i wpleciona w codzienne życie. To znajome, ale wciąż pełne zaskoczeń" - mówi Yoshi.

Yoshi Sodeoka. Pionier internetowej sztuki cyfrowej

Artysta znany z innowacyjnej eksploracji różnych mediów i platform, w tym wideo, gifów i druku. Dzięki głęboko zakorzenionej pasji do muzyki, jego neo-psychodeliczny styl jest bezpośrednim odzwierciedleniem jego miłości i doświadczenia w tej dziedzinie. Sodeoka, czerpiąc inspirację z takich gatunków muzycznych jak noise, punk, metal i prog-rock, opracował unikalną wizję artystyczną, która obejmuje złożone i zmieniające świadomość wizualizacje.

"Moja praca zawsze koncentrowała się wokół eksperymentowania – czy to poprzez symulacje w czasie rzeczywistym jak RÓJ, czy przez abstrakcyjny wideo feedback jak GIRLANDY. Starałem się przesuwać granice tego, co mogą robić narzędzia cyfrowe, pokazując jednocześnie, że nie potrzeba wielkich budżetów czy skomplikowanych instalacji, aby stworzyć coś ekspresyjnego, immersyjnego lub emocjonalnie rezonującego. Kinomural to potężna platforma dla takiego myślenia. Daje artystom rzadką możliwość przeskalowania swojej pracy na ściany budynków – zobaczenia, jak oddycha w przestrzeni publicznej, jak wchodzi w interakcję z architekturą i z ludźmi przechodzącymi obok. Tego rodzaju widoczność może zainspirować nowe kierunki, nowe pomysły i głębszą więź między artystą a środowiskiem" - dodaje artysta.

W połowie lat 90-tych został dyrektorem artystycznym Word Magazine, jednego z pierwszych multimedialnych magazynów internetowych, który wyznaczał kierunki dla cyfrowej kultury wizualnej. Współpracował z ikonami muzyki tworząc teledyski i wizualizacje, m.in. dla zespołu Metallica, Tame Impala, Oneohtrix Point Never, Maxa Coopera, Yeasayer i The Presets. Jego styl łączy estetykę glitch z intensywną warstwą dźwiękową. Jego prace wielokrotnie prezentowane były w prestiżowych muzeach takich jak Centre Pompidou, Tate Britain, Whitney Museum, Museum of Modern Art w Nowym Jorku oraz San Francisco Museum of Modern Art. Dzieła Sodeoki znajdują się również w stałych kolekcjach Museum of the Moving Image i SFMOMA.

W styczniu tego roku odbyła się jego wystawa w ramach Times Square Midnight Moment. Praca Infinite Ascent objęła 95 ekranów, zamieniając Times Square w hipnotyczną, kalejdoskopową strukturę. Kolejną, tak dużą wystawą będzie pokaz jego prac podczas tegorocznego Kinomuralu.

Sodeoka. Co zobaczymy na Kinomuralu?

Specjalnie na festiwal artysta przygotował dwudniowy program. Pierwszego wieczoru (19 września) będziemy mogli zobaczyć generatywny projekt wideo RÓJ, który pokazuje murmuracje ptaków jednocześnie jako naturalny spektakl oraz system danych. Stworzona na bazie symulacji algorytmów stada, wizualizacja łączy w sobie serię schematycznych elementów - wektorowych strzałek, czerwonych punktów śledzących, neonowych zielonych pól i wykresów liniowych, które wskazują na prędkość i kierunek. Warstwy te są próbą rozszyfrowania sekretu skoordynowanego ruchu za pomocą wizualnego języka logiki obliczeniowej. Doznania widza balansują między skrajnościami: momenty zawrotnej złożoności przeplatają się z bezruchem i spokojem. RÓJ to medytacja na temat percepcji - zarówno ludzkiej, jak i sztucznej - oraz napięć pomiędzy dzikim zachowaniem a czystą analizą.

"Jestem zaszczycony, że mogę podzielić się swoją pracą na Kinomuralu w tym roku. To rzadka szansa, aby zobaczyć te utwory – zwykle tworzone pod małe ekrany – w znacznie większej skali, na zewnątrz, otoczone architekturą i nocą. Jeśli będziecie we Wrocławiu, bardzo chciałbym, żebyście przyszli i doświadczyli ich w nowy sposób. Pokażę dwie różne prace przez dwie noce – każdą z własnym nastrojem i rytmem" - zaprasza Sodeoka.

Na drugi wieczór Yoshi zaplanował przegląd swoich prac z poprzednich lat. GIRLANDY to przegląd abstrakcji z wcześniejszej twórczości z lat 2017-2023. Projekt powstał we współpracy z brazylijskim producentem muzyki elektronicznej MYMK. To swego rodzaju album wizualny zawierający 11 utworów. Artyści wykorzystali niestandardowe cyfrowe sprzężenie zwrotne wideo, które reaguje na dźwięk i wzbogaca efekty wizualne żywymi kolorami, odzwierciedlającymi nastrój każdego utworu.

Kinomural. Festiwal sztuki nowych mediów

Dwie wrześniowe noce, 90 najlepszych artystów z 20 krajów i ponad 500 projekcji na ścianach budynków kultowego Nadodrza. Skala tego wydarzenia zupełnie zmienia perspektywę miasta. To trzeba przeżyć! Dlaczego? Miasto staje się wielkim ekranem, a kamienice ożywają światłem, ruchem i dźwiękiem. Kinomural daje publiczności niewątpliwie nowe, niepowtarzalne doświadczenie. To wydarzenie, podczas którego nie ma wytyczonej ścieżki oglądania i zwiedzania kolejnych zakamarków artystycznego labiryntu. Widzowie wyruszają w podróż i sami decydują jaki będzie jej kierunek. W programie znalazło się sześć ścian o średniej powierzchni 300 m2 obejmujących aż 4 piętra (wyobraźcie sobie - na takiej powierzchni zmieściłoby się 29 000 smartfonów), a każda z nich to inna opowieść, inny świat i inne emocje. Nad selekcją prac czuwają kuratorzy, dzięki czemu co roku możemy zobaczyć dzieła topowych artystek i artystów sztuki nowych mediów z całego świata: Japonii, Chile, Korei, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemiec oraz Polski. Tematem tegorocznej edycji jest ODYSEJA: WERSJA BETA.