Masz ochotę obejrzeć dobry film, ale sala kinowa pełna śmiejących się i komentujących ludzi cię odstrasza? Jest na to sposób! Zorganizuj sobie wieczór pełen wrażeń we własnych czterech ścianach. Jak możesz to zrobić?

Zdjęcie Czy jest coś lepszego niż rodzinny sens po ciężkim tygodniu pracy? / 123RF/PICSEL

Pomieszczenie

Obowiązkowym elementem wystroju powinna być również wygodna kanapa lub fotel. W końcu bez tego ciężko wyobrazić sobie prawdziwą salę kinową. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie odpowiednich mebli, zastanów się czy będziesz oglądał filmy sam, razem z drugą połówką czy w towarzystwie kumpli. Nie musisz wydawać pieniędzy na profesjonalne wygłuszenie pomieszczenia ani "ozdabiać" ścian przy pomocy wytłoczek po jajkach. Zadbaj jedynie o to, by jak najmniej ścian i podłóg pozostało gołych. Zaaranżuj wnętrze tak, by w miejscach, w których dźwięk może się odbijać stały elementy wystroju: półki z książkami, szafy czy inne meble. Na podłodze połóż gruby dywan, który wytłumi drgania powietrza. Aby uniknąć przebłysków promieni słonecznych lub świateł ulicznych w czasie seansu, zadbaj o szczelne rolety w oknach oraz kotary. Pamiętaj, by nie umieszczać sprzętu naprzeciwko okien i drzwi, nawet jeśli będą one szczelnie zasłonięte. Wystarczy, by niewielka ilość promieni słonecznych dostała się do środka i klimat sali kinowej zniknie. Pokój nie powinien być pomalowany w jasnych lub jaskrawych kolorach, które będą odbijały światło z ekranu, ale jeśli masz już jasne ściany to wyeliminuj z pomieszczenia inne źródła światła. Delikatny blask żarówki w akwarium, niewielkie taśmy LED w różnych miejscach czy błyszczące elementy wystroju, choć na co dzień nie zwracają na siebie uwagi, podczas oglądania filmów mogą odwracać twoją uwagę od tego, co dzieje się na ekranie.

Zdjęcie Wybierając odtwarzacz Blu-ray sprawdź, czy jest on zgodny ze standardami Dolby VisionTM i Hybrid Log-Gamma / materiały prasowe

Profesjonalny dźwięk i obraz

Nie osiągniesz efektu WOW bez odpowiedniego sprzętu. Nawet najlepiej przygotowane pomieszczenie nie zastąpi dobrego odtwarzacza. To dzięki niemu na ekranie możesz zobaczyć precyzyjne odwzorowanie kolorów i wszystkie niezbędne elementy technologii Ultra HD. Wybierając odtwarzacz Blu-ray sprawdź, czy jest on zgodny ze standardami Dolby VisionTM i Hybrid Log-Gamma. Odtwarzacz Panasonic DP-UB9000 gwarantuje oszałamiający efekt w rozdzielczości 4K. Dzięki wyposażeniu w procesor Hollywood Cinema Experience obsługuje obraz Ultra HD Blu-ray, co pozwala na osiągnięcie całkiem nowych, niespotykanych dotąd w domowych warunkach wrażeń. Odtwarzacz wykorzystuje funkcję mapowania odcieni, dzięki czemu inteligentnie dopasowuje jasność obrazu w zależności od warunków otoczenia. Pozwoli ci to na osiągnięcie jak najlepszego efektu bez względu na porę dnia, pogodę i stopień zacienienia pomieszczenia. Nie bez znaczenia jest też konwersja materiałów HDR do telewizorów nie obsługujących tej funkcji. Dzięki temu nawet nie posiadając profesjonalnego urządzenia możesz uzyskać namiastkę tego efektu. Dodatkowo certyfikat THX daje gwarancję realistycznego, przestrzennego dźwięku, a niezwykle sztywna obudowa o niskim położeniu środka ciężkości pozwala zredukować wibracje do minimum. Dzięki temu dysk obraca się niemal bezgłośnie, a drgania nie zakłócają idealnego dźwięku. Kolejną technologią gwarantującą czysty dźwięk bez zakłóceń jest odseparowanie mocy dostarczanej do cyfrowo-analogowego przetwornika audio i analogowego obwodu wyjściowego. Jeśli chcesz poczuć się jak na sali kinowej, do odtwarzacza możesz podpiąć sprzęt audio przy pomocy uniwersalnego dwukanałowego wyjścia XLR/RCA lub wyjścia 7.1-kanałowego. Oprócz głośnika centralnego i kolumn przednich najlepszy efekt dadzą głośniki efektowe, ulokowane po bokach fotela lub kanapy. Przy filmach akcji sprawdzi się także subwoofer, który podkreśli moc wybuchów i eksplozji na ekranie. Dzięki temu poczujesz się, jakbyś był w samym centrum akcji!

