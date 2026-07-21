Informację o śmierci Wishera Jr. potwierdziła jego rodzina. Według udzielonej przez nią informacji scenarzysta odszedł spokojnie w swoim domu.

"William wierzył, że historie mają siłę, by łączyć generacje. Świat uwielbia niezapomniane filmy, które pomógł stworzyć. My będziemy pamiętać jego czułość, poczucie humoru, niezwykłą wyobraźnię i miłość, którą obdarzył swoją rodzinę i przyjaciół. Jesteśmy wdzięczni za wyrazy miłości i wsparcia w tym trudnym czasie" - czytamy w oświadczeniu.

William Wisher Jr. pomagał stworzyć kultową serię filmową

Wisher Jr. pracował przy "Terminatorze" Jamesa Camerona z 1984 roku. Odpowiadał za redakcję dialogów. Zagrał także epizodyczną rolę policjanta, któremu grany przez Arnolda Schwarzeneggera android kradnie radiowóz. Przy "Terminatorze II: Dniu sądu" z 1991 roku Wisher Jr. pełnił funkcję współscenarzysty. Tam także pojawił się przed kamerą w epizodycznej roli.

Pracował także nad fabułami "Sędziego Dredda" i "Trzynastego wojownika". Razem z Calebem Carrem napisał prequele "Egzorcysty". Wisher Jr. poprawiał także scenariusze do trzeciej i czwartej odsłony "Szklanej pułapki".