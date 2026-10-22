Kino przegrało z polityką na prestiżowej imprezie. Znany reżyser zatrzymany

Obok trzech konkursów - fabularnego, dokumentalnego i krótkometrażowego, sporo głośnych tytułów pokazywanych jest w sekcjach towarzyszących. Znalazł się tam m.in. laureat canneńskiej Złotej Palmy, czyli rumuński "Fjord" Cristiana Mungiu, nagrodzone Złotym Niedźwiedziem "Żółte listy" Ilkera Çataka czy wyróżnione również w Berlinie "Daleko od brzegu" Lance'a Hammera. Ja jednak na takich festiwalach, jak ten w El Gounie szukam przede wszystkim pozytywnych niespodzianek wśród mniej znanych produkcji. I co najmniej trzy udało mi się w tym roku znaleźć.
Największe wrażenie zrobił na mnie pokazywany poza konkursem pełnometrażowy debiut cypryjskiej reżyserki Myrsini Aristidou "Hold Onto Me". Choć w tym przypadku trudno mówić o całkowitym odkryciu, bo film w styczniu zdobył nagrodę publiczności na prestiżowym Sundance Film Festival. Laur ten idealnie pasuje mi do fabuły, bo widać, że zrealizowana ona została przede wszystkim z myślą o widzu. Bez nadęcia czy formalnych popisów, za to z dużą czułością, lekkością i świetnie poprowadzonymi bohaterami, którym autentycznie kibicujemy. Mimo że temat wydawałby się zgrany, bo to historia relacji młodej córki z nieobecnym przez długi czas ojcem, Aristidou udowadnia, że można opowiedzieć o tym w sposób ciekawy, nieszablonowy i angażujący.
Duży ładunek emocjonalny niesie za sobą - również pokazywany poza konkursem - film "The Falling House" pochodzącego z Iranu Mohsena Gharaeiego. To z kolei ubrana w rodzinny kostium i rozgrywająca się na przedmieściach Teheranu, opowieść o konfrontacji tradycji z nowoczesnością. Głównym bohaterem jest tu dobiegający emerytury strażnik więzienny, który zmaga się z zarzutami korupcyjnymi. Kolejną bitwę mężczyzna musi stoczyć w domu, ponieważ jego starsza córka, wspierana przez matkę oraz siostrę, chce wyjechać i rozpocząć karierę modelki. To nie mieści się w głowie wychowanemu w konserwatywnej tradycji bohaterowi, w dodatku zranionemu faktem, że córka chce go porzucić. Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji, które zmieniają charakter filmu z rodzinnej psychodramy w trzymający w napięciu hostage thriller.
Widzom festiwalu w El Gounie swój film miał osobiście przedstawić Irańczyk Ali Asgari. Tak się jednak nie stało, bo w momencie kiedy był już spakowany i przygotowany do podróży, otrzymał wiadomość, że nie dostanie wizy wjazdowej do Egiptu. "Tak właśnie działa polityka" - przekonywał w krótkim wideo nagranym dla festiwalowej publiczności. Co ciekawe, jego film "A Bit of Light" również traktuje o ingerencji polityki w życie obywateli. Jego bohaterem jest doświadczony lekarz, którego praktyka zostaje zamknięta, bo pomagał rannym demonstrantom antyrządowych protestów. Rozczarowany mężczyzna stracił wiarę w przyszłość i podjął decyzję o tym, by skończyć ze swoim życiem. Asgari koncentruje się na ostatnim dniu, kiedy bohater próbuje przygotować rodzinę na to, co ma się stać. Mocne poruszające kino.
Bardzo liczę na to, że choć jeden z tych tytułów trafi do regularnej dystrybucji w polskich kinach, bo to doskonałe przykłady autorskiego podejścia, mówienia własnym językiem i podjęcia artystycznego ryzyka. To kino, które nie zostało zrobione od szablonu.
Kuba Armata, El Gouna