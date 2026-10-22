Kino przegrało z polityką na prestiżowej imprezie. Znany reżyser zatrzymany

Obok trzech konkursów - fabularnego, dokumentalnego i krótkometrażowego, sporo głośnych tytułów pokazywanych jest w sekcjach towarzyszących. Znalazł się tam m.in. laureat canneńskiej Złotej Palmy, czyli rumuński "Fjord" Cristiana Mungiu, nagrodzone Złotym Niedźwiedziem "Żółte listy" Ilkera Çataka czy wyróżnione również w Berlinie "Daleko od brzegu" Lance'a Hammera. Ja jednak na takich festiwalach, jak ten w El Gounie szukam przede wszystkim pozytywnych niespodzianek wśród mniej znanych produkcji. I co najmniej trzy udało mi się w tym roku znaleźć.

Największe wrażenie zrobił na mnie pokazywany poza konkursem pełnometrażowy debiut cypryjskiej reżyserki Myrsini Aristidou "Hold Onto Me". Choć w tym przypadku trudno mówić o całkowitym odkryciu, bo film w styczniu zdobył nagrodę publiczności na prestiżowym Sundance Film Festival. Laur ten idealnie pasuje mi do fabuły, bo widać, że zrealizowana ona została przede wszystkim z myślą o widzu. Bez nadęcia czy formalnych popisów, za to z dużą czułością, lekkością i świetnie poprowadzonymi bohaterami, którym autentycznie kibicujemy. Mimo że temat wydawałby się zgrany, bo to historia relacji młodej córki z nieobecnym przez długi czas ojcem, Aristidou udowadnia, że można opowiedzieć o tym w sposób ciekawy, nieszablonowy i angażujący.

Kadr z filmu "Hold Onto Me" materiały prasowe

Duży ładunek emocjonalny niesie za sobą - również pokazywany poza konkursem - film "The Falling House" pochodzącego z Iranu Mohsena Gharaeiego. To z kolei ubrana w rodzinny kostium i rozgrywająca się na przedmieściach Teheranu, opowieść o konfrontacji tradycji z nowoczesnością. Głównym bohaterem jest tu dobiegający emerytury strażnik więzienny, który zmaga się z zarzutami korupcyjnymi. Kolejną bitwę mężczyzna musi stoczyć w domu, ponieważ jego starsza córka, wspierana przez matkę oraz siostrę, chce wyjechać i rozpocząć karierę modelki. To nie mieści się w głowie wychowanemu w konserwatywnej tradycji bohaterowi, w dodatku zranionemu faktem, że córka chce go porzucić. Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji, które zmieniają charakter filmu z rodzinnej psychodramy w trzymający w napięciu hostage thriller.

Kadr z filmu "The Falling House" materiały prasowe

Widzom festiwalu w El Gounie swój film miał osobiście przedstawić Irańczyk Ali Asgari. Tak się jednak nie stało, bo w momencie kiedy był już spakowany i przygotowany do podróży, otrzymał wiadomość, że nie dostanie wizy wjazdowej do Egiptu. "Tak właśnie działa polityka" - przekonywał w krótkim wideo nagranym dla festiwalowej publiczności. Co ciekawe, jego film "A Bit of Light" również traktuje o ingerencji polityki w życie obywateli. Jego bohaterem jest doświadczony lekarz, którego praktyka zostaje zamknięta, bo pomagał rannym demonstrantom antyrządowych protestów. Rozczarowany mężczyzna stracił wiarę w przyszłość i podjął decyzję o tym, by skończyć ze swoim życiem. Asgari koncentruje się na ostatnim dniu, kiedy bohater próbuje przygotować rodzinę na to, co ma się stać. Mocne poruszające kino.

Kadr z filmu "A Bit of Light" materiały prasowe

Bardzo liczę na to, że choć jeden z tych tytułów trafi do regularnej dystrybucji w polskich kinach, bo to doskonałe przykłady autorskiego podejścia, mówienia własnym językiem i podjęcia artystycznego ryzyka. To kino, które nie zostało zrobione od szablonu.

Kuba Armata, El Gouna