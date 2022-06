"Buzz Astral": Przewinąć scenę z lesbijskim pocałunkiem?

Dokładna treść ostrzeżenia wystosowanego przez kino The 89er Theatre została zacytowana na antenie stacji NBC News.



"Uwaga, rodzice. Kierownictwo tego kina odkryło po zdobyciu kopii filmu 'Buzz Astral' , że w pierwszych 30 minutach tej produkcji Pixara znajduje się scena z lesbijskim pocałunkiem. Zrobimy, co w naszej mocy, by przewinąć tę scenę, ale może się to do końca nie udać" - czytamy w ostrzeżeniu.

Lokalna stacja telewizyjna KFOR poinformowała, że ostrzeżenie to wisiało w oknie kina przez cały miniony weekend, a zostało zdjęte w poniedziałek. Przepytywana przez NBC News mieszkanka miasta, Patricia Kasbek, powiedziała przed kamerami, że początkowo myślała, iż ostrzeżenie jest żartem. Kiedy dowiedziała się, że tak nie jest, natychmiast wniosła skargę. Wypowiedź Kasbek cytuje portal "Variety".

"Powiedziałam im, że to z ich strony całkowita zniewaga tak bawić się w cenzurę sceny pocałunku osób tej samej płci. Nigdy by tego nie zrobili z pocałunkiem osób płci przeciwnej. Dopóki nie zmieni się właściciel tego kina, moja stopa nigdy w nim nie postanie" - twierdzi mieszkanka Kingfisher.

Zaszokowany ostrzeżeniem jest również Alex Wade z miejscowej organizacji działającej na rzecz społeczności LGBTQ+.

"To szokujące, że coś takiego wydarzyło się w moim stanie. Pęka mi serce na myśl o młodych osobach LGBTQ+, które na widok takiego ostrzeżenia mogą poczuć, że coś z nimi jest nie tak. Dlatego nasza organizacja tworzy wiele oddziałów lokalnych, by tacy ludzie wiedzieli, że mają sprzymierzeńców" - powiedział.

O lesbijskiej scenie w filmie "Buzz Astral" głośno było jeszcze przed jego premierą. Studio Disneya początkowo chciało ją usunąć, ale na skutek protestów pracowników Pixara, scena wróciła do filmu. Z tego powodu film "Buzz Astral" nie został dopuszczony do emisji w niektórych krajach arabskich.

