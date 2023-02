Kino na Granicy 2023: Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Mary Komasa i Orkiestra Sinfonietta Cracovia

Kino na Granicy 2023: Koncert na otwarcie

Program koncertu obejmuje fragmenty kompozycji filmowych oraz piosenek będących owocem współpracy twórczej Antoniego Komasy-Łazarkiewicza i Mary Komasy. Będzie składał się z dwóch elementów.



Część pierwsza to kompozycje filmowe. Wśród zaprezentowanych tytułów znajdą się utwory z filmów: "Pokot" (reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik), "Szarlatan" (reż. Agnieszka Holland), "Quo Vadis, Aida" (reż. Jasmila Žbanić), "Kamerdyner" (reż. Filip Bajon), "Glass Room" (reż. Julius Ševčík), serialu "Krakowskie potwory" (reż. Kasia Adamik i Olga Chajdas) i innych. W drugiej części artyści zaprezentują orkiestrowe aranżacje utworów z repertuaru Mary Komasy, w tym jej największe przeboje: "Lost Me", "Come", "Degenerate Love" oraz materiał z najnowszego, przygotowanego albumu "Sister".



Towarzysząca duetowi na scenie Sinfonietta Cracovia to jeden z wiodących zespołów kameralnych w Polsce. Orkiestra jest ceniona za wykonania muzyki współczesnej w różnych odmianach i angażuje się w liczne przedsięwzięcia promujące muzykę nową oraz twórczość polskich kompozytorów. Występuje także w projektach prezentujących muzykę filmową, w tym na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i Fimucité na Teneryfie oraz w nagraniach dla kina i telewizji.

Zdjęcie Sinfonietta Cracovia / materiały prasowe

Antonii Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa: Artystyczne małżeństwo

Antonii Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa są małżeństwem, które od wielu lat działa jako tandem.



On jest kompozytorem, tworzy muzykę filmową i teatralną. Skomponował między innymi muzykę do filmów Agnieszki Holland, Magdaleny Łazarskiewicz czy Filipa Bajona: "W ciemności", "Powrót", "Miasto 44", "Pokot", serialu "Gorejący krzew". Był dwukrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. W 2008 otrzymał nagrodę European Film Music Trophy for Young Talent za muzykę do filmu "Winterreise" w reżyserii Hansa Steinbichlera. W tym samym roku został wyróżniony nagrodą German Television Music Award, a w 2014 otrzymał Czeskiego Lwa za muzykę do wspomnianego serialu "Gorejący krzew". Za ten sam film odebrał też Nagrodę Czeskich Krytyków Filmowych. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej, synem Magdaleny Łazarkiewicz i Piotra Łazarkiewicza, wnukiem publicysty Henryka Hollanda, siostrzeńcem Agnieszki Holland.



Mary Komasa to polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i instrumentalistka. Zadebiutowała w 2015 roku płytą "Mary Komasa". Najbardziej komfortowo czuje się tam w gatunku dream pop, ale w jej muzyce słychać też elementy gospel, bluegrassu, a nawet klasycznego rocka i new wave. Na swojej drugiej płycie, "Disarm" Mary postawiła na połączenie awangardowych brzmień orkiestrowych z progresywną elektroniką. Przy obu albumach współpracowała z mężem Antonim Komasą-Łazarskiewiczem. Sama Mary podkreśla w wywiadach, że traktuje piosenki wizualnie, myśli filmowymi scenami, do których mogłyby pasować poszczególne utwory. Jest siostrą reżysera Jana Komasy i córką aktora Wiesława Komasy.

Antonii Komasa- Łazarkiewicz i Mary Komasa należą do słynnej polskiej rodziny artystów i twórców filmowych. Pierwsza tak obszerna retrospektywa stworzonych przez nią filmów pod hasłem Filmowy klan będzie jedną z największych atrakcji tegorocznego Kina na Granicy.



Zdjęcie Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa na festiwalu Kina na Granicy w Cieszynie / materiały prasowe

W Cieszynie, oprócz koncertujących muzyków, pojawią się także Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Laco Adamik, Kasia Adamik, Michał Bielawski, Hanna Bielawska-Adamik oraz współpracujący z nimi: Krzysztof Zanussi i Irena Strzałkowska, Jacek Petrycki, Dorota Roqueplo, Adam Sikora, Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela, aktorzy: Maria Ciunelis, Sandra Drzymalska, Jacek Poniedziałek, Zbigniew Zamachowski i Grażyna Szapołowska.



Wszyscy wezmą udział w pokazach filmów, spotkaniach z publicznością i licznych wydarzeniach towarzyszących. Kino na Granicy pokaże w sumie ponad dwadzieścia filmów autorstwa słynnej rodziny, także nieznane większości publiczności tytuły.



Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2023 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Wszystkie szczegóły na oficjalnej stronie festiwalu.