Kino, które wytycza drogę… - Konkurs Główny 12. Mastercard OFF CAMERA

Dziesiątka filmowców z całego świata będzie walczyć o Krakowską Nagrodą Filmową podczas 12. Mastercard OFF CAMERA. W Konkursie Głównym "Wytyczanie drogi" pokazywane są debiuty lub drugie produkcje w dorobku danego twórcy. Organizatorzy festiwalu ujawnili pięć filmów, które znalazły się w sekcji.

Nicolas Przygoda i Sonia MIetielica w scenie z "Wilkołaka" /materiały prasowe

W filmie "Wilkołak" Adrian Panek łączy elementy opowieści historycznej, horroru oraz mrocznej baśni. To kino niepokoju, dyskomfortu, niepozwalające widzowi wygodnie rozsiąść się w fotelu. Po debiutanckim "Daas" stanowi kolejny dowód na to, że filmowy głos reżysera jest świeży i ciekawy.

Bohaterką filmu debiutantki z Urugwaju Lucíi Garibaldi jest nastoletnia Rosina. Początkowo trudno powiedzieć o niej coś więcej ponad to, że na każdym kroku stara się pilnować. Senne przybrzeżne miasteczko, gdzie rozgrywa się akcja filmu, sprzyja takiej zachowawczości. Wszystko zmienia się, kiedy Rosinie wydaje się, że dostrzega w wodzie charakterystyczną płetwę rekina. "The Sharks" to intymna, metaforyczna opowieść inicjacyjna zbudowana z wielu pytań pozostawionych bez odpowiedzi, wątpliwości, skupionych przede wszystkim wokół motywacji związanych z zachowaniem bohaterki. Posługując się minimalistycznymi środkami, reżyserka tworzy przekonujący obraz trudów i niepokojów związanych z dojrzewaniem.

"Midnight Runner" to zainspirowany prawdziwą historią pełnometrażowy debiut szwajcarskiego reżysera Hannesa Baumgartnera. Jonas Widmer jest jednym z najlepszych biegaczy w kraju i przygotowuje się do wzięcia udziału w olimpiadzie. Niespodziewanie powracają do niego mroczne wspomnienia o nieżyjącym bracie. Zaczyna po zmroku rabować przypadkowo napotkane na swej drodze kobiety, równocześnie bez opamiętania oddając się sportowej pasji. Z filmu wyłania się skomplikowany i wielopoziomowy portret z jednej strony idealnego "dobrego chłopca", z drugiej - surowego i pozbawionego podstawowych ludzkich uczuć i odruchów zbrodniarza.

Debiut słoweńskiego reżysera Darko Štantego wyrasta częściowo z jego własnych doświadczeń z pracy w centrum wychowawczym dla tzw. trudnej młodzieży. "Consequences" to nie tylko oryginalna i świetnie zrealizowana wariacja na doskonale znany sub-gatunek z kręgu kina inicjacyjnego, o wyalienowanych i sfrustrowanych młodych ludziach, ale intrygująca reprezentacja męskiej agresji, a zarazem czułości.

Drugi pełnometrażowy film duńskiej reżyserki May el-Toukhy zbudowany jest w dużej mierze wokół skomplikowanej i niejednoznacznej postaci Anne (fenomenalna Trine Dryholm). "Queen of Hearts" to z pozoru chłodne i zdystansowane studium niepokojącej i bulwersującej relacji między kobietą w pewnym wieku a młodym mężczyzną, które z minuty na minutę coraz bardziej angażuje emocjonalnie widzów.

Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 12. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, odbywającego się od 26 kwietnia do 5 maja 2019 roku. Nagrodą jest Krakowska Nagroda Filmowa, która wynosi 100 000 dolarów.