Święto kina w Warszawie. Sale wypełnią się po brzegi

Warszawski Festiwal Filmowy to coś więcej niż kino. To niepowtarzalna okazja do spotkań z innymi miłośnikami ekranowych historii, porozmawiania z ich twórcami, a dla przedstawicieli branży - do nawiązywania ważnych kontaktów z dystrybutorami, producentami i reżyserami.

Od 9 do 18 października warszawskie kina wypełnią się po brzegi dzięki pokazom filmowych premier prosto z najważniejszych europejskich i światowych festiwali, a także kina dokumentalnego, debiutów czy krótkich metraży. W ciągu 10 festiwalowych dni odbędzie się około 330 seansów rozsianych po całym mieście. Organizatorzy zapraszają widzów m.in. do Kinoteki, Kina Atlantic, Kina Luna, Iluzjonu i Kinomuzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

- Nasz festiwal to jednak dużo więcej niż filmy. To atmosfera, to przeżycia, to rozmowy i to niezwykłe spotkania. To oczywiście ludzie, którzy niezmiennie pracują nad tym, żebyśmy mogli dzisiaj o tych filmach rozmawiać, a za jakiś czas do iść kina, oglądać je i komentować - słyszymy od organizatorów na czwartkowej konferencji prasowej.

- Szukamy najwyższej klasy sztuki i formy. Chcemy, żeby te filmy mówiły nam coś więcej o nas samych, o naszej rzeczywistości; o tym, co chcemy i powinniśmy usłyszeć. I to się udało - mówił dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartek Pulcyn.

Najpiękniejsze filmy z Polski i ze świata. Przed nami Warszawski Festiwal Filmowy

Filmem otwarcia tegorocznej edycji będzie ceniony zagranicą "Debiut" w reżyserii Jesse'ego Eisenberga oraz norweski kandydat do Oscara "Błogosławieństwo ziemi". Prosto z Festiwalu Filmowego w Wenecji do Warszawy zawita "Tabloid" (ang. "Ink") w reżyserii Danny'ego Boyle'a, a z USA dramat historyczny z Andrew Garfieldem "Rebelia" (ang. "The Uprising").

Powraca również Konkurs 1-2, w ramach którego rywalizują ze sobą pierwsze i drugie filmy pełnometrażowe reżyserów z całego świata. Nieodzownym elementem Warszawskiego Festiwalu Filmowego jest także Konkurs Filmów Dokumentalnych, w którym o nagrodę główną powalczą odważne, bezkompromisowe produkcje, poruszające ważne społecznie tematy, takie jak wojna w Strefie Gazy, zbrodnie w Namibii, czy życie w cieniu działań dyktatorów.

- Zawsze pragnę przywozić do Warszawy filmy, które są tego warte. Chcę, żeby film był wspaniały, żeby jego język głęboko do mnie przemawiał jako widza. Jestem osobą, która pragnie, aby film ją wzruszył, uwielbiam płakać w kinie i uważam, że to jest najwyższa klasa, jaką może osiągnąć twórca - kiedy wzrusza swoich widzów do łez - mówił w rozmowie z Interią Film dyrektor programowy festiwalu.

- Mamy dość filmów, które są przygotowane wyłącznie po to, żeby zarobić na nich pieniądze. Ja pragnę natomiast, aby te filmy pokazywały nasz świat z perspektywy niezwykłych twórców, żeby zapraszały nas w podróż z bohaterami, tak abyśmy zapomnieli, że jesteśmy w kinie - dodał.

Kino otwiera się na Warszawiaków. "Każdy znajdzie coś dla siebie"

W tym roku organizatorzy WFF pragną dotrzeć do jeszcze szerszej publiczności, otwierając nowe kina i zapraszając Warszawiaków do uczestnictwa w dyskusjach z twórcami po projekcji filmu.

- Staramy się jak najbardziej wyjść do Warszawiaka, żeby naszymi widzami byli nie tylko zagraniczni goście, ludzie z branży, ale właśnie, żeby kino było dostępne dla wszystkich. Aby nie było elitarne i zarezerwowane wyłącznie dla znawców i koneserów. Mam nadzieję, że każdy mieszkaniec znajdzie na festiwalu coś dla siebie - mówiła dyrektorka Warszawskiego Festiwalu Filmowego Joanna Szymańska-Szcześniak.

- Spotkania z twórcami to jest nasz wyróżnik. Praktycznie po każdym seansie mamy takie spotkanie, czy to z reżyserem, czy z aktorami, czy z producentem. Publiczność może zadawać pytania, może rozmawiać i na pewno jest to bardzo ważny punkt festiwalu. Kładziemy na to nacisk, bo kino to nie tylko filmy, ale również przeżycia, spotkania i rozmowa - powiedziała w rozmowie z naszą redakcją.

Poruszająca historia miłości, która wydarzyła się naprawdę

Warszawski Festiwal Filmowy zaskoczy nie tylko nowościami z zagranicy, ale i wyczekiwanymi polskimi produkcjami. Jedną z nich, która bierze udział w Konkursie Międzynarodowym, jest film Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę" z Marią Dębską i Jakubem Gierszałem w rolach głównych.

To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, którzy prześladowani z powodów politycznych stali się ofiarami stalinowskiego terroru. W 1947 roku znaleźli się w sąsiadujących ze sobą celach w warszawskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Młodzi zaczęli porozumiewać się ze sobą alfabetem Morse'a. Dyskutowali o wszystkim: o wojennych trudach, literaturze, miłości. Zakochali się w sobie, a po wyjściu z więzienia spędzili ze sobą resztę życia.

Odtwórczyni głównej roli Maria Dębska wyjawiła na konferencji, że "Przez ścianę" to dotychczas najważniejszy film w jej aktorskiej karierze.

- Przebieramy nogami bardzo, bo mało kto widział jeszcze ten film. Podobno tak nie można mówić, ale ja to powiem: to jest najważniejszy film w moim życiu. Zapraszamy do świata, który jest trudny, bardzo trudny, bo to jest więzienie na Rakowieckiej pod koniec lat 40. (...) To jest prawdziwa historia, więc mam poczucie, że to jeszcze bardziej dodaje ciężaru temu wszystkiemu. Oni zaczynają się porozumiewać Morse'em, ta komunikacja trwa przez kilka lat. Będziemy tu spoilerować: kończy się to dobrze - mówiła aktorka.

Jakub Gierszał, czyli filmowy Jerzy, pojawia się na ekranie niezwykle rzadko. Aktor przyznał, że granie z Marią Dębską, nie widząc się wzajemnie, było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem.

Film Sobieszczańskiego będzie miał swoją premierę 21 września podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9-18 października 2026 roku. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.