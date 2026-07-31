"Tony": biografia słynnego kucharza wkrótce w kinach

Film skupi się na młodzieńczych losach restauratora i gospodarza programów kulinarno-podróżniczych Anthony'ego Bourdaina. To portret buntownika, zapaleńca i człowieka, który stał się globalnym symbolem outsidera.

"Tony" przeniesie nas do Nowego Jorku lat 70. W mieście przepełnionym chaosem i nieustanną gonitwą znalazł się tytułowy bohater - niepokorny, arogancki, narcystyczny miłośnik gotowania i literatury. Przeszkodą na drodze do spełnienia marzeń są jednak kłopoty finansowe, które zmuszają go do pracy na zmywaku w restauracji serwującej owoce morza. To właśnie tam Tony (Dominic Sessa) poznaje bezwzględnego szefa kuchni, Ciro (Antonio Banderas), który odkrywa przed nim fascynujący świat gotowania na najwyższym poziomie.

"Tony" zbiera znakomite recenzje. Niemal 100 proc. pozytywnych opinii

Krytycy, którzy mieli już okazję zobaczyć nowe dzieło reżysera Matta Johnsona, zapowiadają je jako jedną z filmowych perełek 2026 roku. Opisują "Tony'ego" jako głęboki, poruszający i emanujący ciepłem tytuł, który nie wymaga od widza znajomości biografii Bourdaina, by w pełni cieszyć się z seansu. Z wynikiem 97 proc. pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes, "Tony" ma szansę stać się kolejnym tegorocznym hitem studia A24 po wielkim sukcesie "Backrooms".

"Jest ignorancki, głośny, chaotyczny, a jednak w efekcie otrzymujemy coś głębokiego, pięknego i ekscytującego" - napisał o filmie Aidan Kelley z "Collidera".

"Jeśli biografia Anthony'ego Bourdaina nie spełnia kryterium 'Bourdainowi by się to spodobało', to prawdopodobnie nie jest to dobry film. 'Tony' spełnia to kryterium" - ocenił z kolei recenzent "Variety" Owen Gleiberman.

Spadkobiercy Bourdaina również wypowiadają się o filmie Johnsona w samych superlatywach. Podkreślają, że nie jest to biografia w klasycznym rozumieniu, co zyskało ich aprobatę.

"Doceniamy ukazanie złożoności Tony'ego, jego intelektualnego apetytu i pewności - cech, które ostatecznie pozwoliły mu podróżować po całym świecie i zaskarbiły mu sympatię tak wielu osób. Mamy nadzieję, że ten film będzie przypomnieniem, że każda podróż ma swój początek i że widzowie zobaczą początki człowieka, który nauczył nas, jak być lepszymi odkrywcami na własnych ścieżkach" - pisali w oświadczeniu opublikowanym przez magazyn "The Hollywood Reporter".

W obsadzie "Tony'ego" znaleźli się Dominic Sessa ("Przesilenie zimowe"), Antonio Banderas ("Ból i blask"), Leo Woodall ("Biały Lotos"), Emilia Jones ("CODA") i Dagmara Domińczyk ("Sukcesja").

Film zadebiutuje w polskich kinach 4 września.

"Tony" [trailer] materiały dystrybutora



