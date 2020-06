Firma Cineworld, do której należy sieć kin Cinema City zapowiedziała w środę, że otworzy swoje kina 3 lipca. Tego samego dnia większość swoich multipleksów planuje również otworzyć sieć kin Helios. Co z Multikinem?

Od 3 lipca będziemy mogli pójść do kin sieci Cinema City /Wojciech Franus / Reporter

Zamknięte 11 marca kina, teatry i opery mogły powrócić do działalności 6 czerwca, ale - ze względu na konieczność funkcjonowania zgodnie z wytycznymi sanitarnymi - wiele instytucji kultury nie jest jeszcze gotowych na otwarcie.



Od połowy maja mogą działać kina plenerowe i samochodowe, od 6 czerwca działają niektóre kina studyjne, m.in. warszawskie kina Kultura, Wisła, Muranów i Luna. Największe sieci kinowe pozostają jednak zamknięte.



Szef sieci Cineworld, do której należy Cinema City, 17 czerwca poinformował, że otwarcie kin nastąpi już na przełomie czerwca i lipca: 26 czerwca w Czechach i Słowacji, 3 lipca w Polsce i Bułgarii, 9 lipca w Izraelu, 10 lipca w USA i Wielkiej Brytanii.



Firma zapewnia, że od 3 lipca w kinach będzie można kupić przekąski i popcorn, jednocześnie przypominając o obowiązku noszenia maseczek. Konieczne będzie także zachowywanie zalecanego przez sanepid dystansu, widownia może być zapełniona tylko w 50 proc.

Cineworld prosi też o przestrzeganie zasad - do kina nie powinny wybierać się osoby, które kaszlą, mają temperaturę powyżej 38 stopni czy też miały kontakt z pacjentem chorym na COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Podobne zasady obowiązywać będą również w kinach sieci Helios, których znaczna większość także otwiera się 3 lipca.

Jeśli chodzi o Multikino, to nie ma jeszcze oficjalnej informacji, kiedy 45 kin należących do sieci, otworzy się dla widzów. Co ciekawe, wśród zapowiedzi na 26 czerwca znajdują się jednak "Nieobliczalny" i "Zdrajca", a tydzień później promowane są tytuły "Nieobliczalny", "Czworo dzieci i coś" oraz "Coś się kończy, coś zaczyna". Można więc chyba powoli zacierać ręce.