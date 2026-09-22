Kim są najbardziej inspirujący artyści w Polsce? Dzisiaj poznamy odpowiedź

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, do kogo powędrują Pulsary, statuetki Związku Zawodowego Aktorów Polskich. 22 września, podczas 51. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i druga edycja wręczenia nagród Pulsar.

Do 7 września do godziny 12:00 członkinie i członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich głosowali na swoich ulubieńców w drugiej edycji nagród. Nominacje ogłoszono w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.

Poznaj nominowanych w poszczególnych kategoriach

Najbardziej inspirująca aktorka na ekranie:

Agata Turkot - za rolę w filmie "Dom dobry"

Justyna Wasilewska - za rolę serialu "Heweliusz"

Monika Frajczyk - za rolę w serialu "Aniela"

Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości"

Magdalena Popławska - za rolę w serialu "Scheda"

Najbardziej inspirujący aktor na ekranie:

Konrad Eleryk - za rolę w serialu "Heweliusz"

Tomasz Schuchardt - za rolę w serialu "Dom dobry"

Marcin Czarnik - za rolę w filmie "Trzy miłości"

Filip Pławiak - za rolę w serialu "Aniela"

Andrzej Konopka - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Najbardziej inspirujący debiut na ekranie:

Filip Wiłkomirski - za rolę w filmie "Brat"

Filip Zaręba - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Konrad Kąkol - za rolę w serialu "Porządny człowiek"

Michalina Brzuska - za rolę w serialu "Scheda"

Tobiasz Wajda - za rolę w filmie "Ministranci"

Najbardziej wspierająca reżyserka obsady:

Marta Kownacka

Sylwia Czaplewska

Julia Popkiewicz

Viola Borcuch

Paulina Krajnik

Interia jest patronem nagród.