Kim są najbardziej inspirujący artyści w Polsce? Dzisiaj poznamy odpowiedź

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, kto wygrał nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Wręczenie statuetek odbędzie się w Hotelu Mercure w Gdyni podczas 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jacy artyści zostali nominowani?

Pięć portretów młodych aktorów nominowanych do nagrody Pulsar 2026 za debiut, na tle informacji o gali.
Pulsary 2026: kto zdobędzie nagrodę za debiut?materiały prasowe

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, do kogo powędrują Pulsary, statuetki Związku Zawodowego Aktorów Polskich. 22 września, podczas 51. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i druga edycja wręczenia nagród Pulsar.

Do 7 września do godziny 12:00 członkinie i członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich głosowali na swoich ulubieńców w drugiej edycji nagród. Nominacje ogłoszono w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.

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Wiadomości

Najbardziej inspirujące aktorki i aktorzy w Polsce? Oto lista nominowanych

Anna Kempys
Anna Kempys

Poznaj nominowanych w poszczególnych kategoriach

Najbardziej inspirująca aktorka na ekranie:

Agata Turkot - za rolę w filmie "Dom dobry"
Justyna Wasilewska - za rolę serialu "Heweliusz"
Monika Frajczyk - za rolę w serialu "Aniela"
Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Magdalena Popławska - za rolę w serialu "Scheda"

Najbardziej inspirujący aktor na ekranie:

Konrad Eleryk - za rolę w serialu "Heweliusz"
Tomasz Schuchardt - za rolę w serialu "Dom dobry"
Marcin Czarnik - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Filip Pławiak - za rolę w serialu "Aniela"
Andrzej Konopka - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Najbardziej inspirujący debiut na ekranie:

Filip Wiłkomirski - za rolę w filmie "Brat"
Filip Zaręba - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Konrad Kąkol - za rolę w serialu "Porządny człowiek"
Michalina Brzuska - za rolę w serialu "Scheda"
Tobiasz Wajda - za rolę w filmie "Ministranci"

Najbardziej wspierająca reżyserka obsady:

Marta Kownacka
Sylwia Czaplewska
Julia Popkiewicz
Viola Borcuch
Paulina Krajnik

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