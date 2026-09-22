Kim są najbardziej inspirujący artyści w Polsce? Dzisiaj poznamy odpowiedź

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, do kogo powędrują Pulsary, statuetki Związku Zawodowego Aktorów Polskich. 22 września, podczas 51. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i druga edycja wręczenia nagród Pulsar.
Do 7 września do godziny 12:00 członkinie i członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich głosowali na swoich ulubieńców w drugiej edycji nagród. Nominacje ogłoszono w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.
"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.
Poznaj nominowanych w poszczególnych kategoriach
Najbardziej inspirująca aktorka na ekranie:
Agata Turkot - za rolę w filmie "Dom dobry"
Justyna Wasilewska - za rolę serialu "Heweliusz"
Monika Frajczyk - za rolę w serialu "Aniela"
Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Magdalena Popławska - za rolę w serialu "Scheda"
Najbardziej inspirujący aktor na ekranie:
Konrad Eleryk - za rolę w serialu "Heweliusz"
Tomasz Schuchardt - za rolę w serialu "Dom dobry"
Marcin Czarnik - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Filip Pławiak - za rolę w serialu "Aniela"
Andrzej Konopka - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Najbardziej inspirujący debiut na ekranie:
Filip Wiłkomirski - za rolę w filmie "Brat"
Filip Zaręba - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Konrad Kąkol - za rolę w serialu "Porządny człowiek"
Michalina Brzuska - za rolę w serialu "Scheda"
Tobiasz Wajda - za rolę w filmie "Ministranci"
Najbardziej wspierająca reżyserka obsady:
Marta Kownacka
Sylwia Czaplewska
Julia Popkiewicz
Viola Borcuch
Paulina Krajnik
Interia jest patronem nagród.