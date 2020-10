Kim Kardashian West: Życie w mydlanej operze

Celebrytka Kim Kardashian West w środę, 21 października, kończy 40 lat. Medialny życiorys żony Kanye'a Westa przypomina scenariusz mydlanej opery.

Kim Kardasian West kończy 40 lat /Kevin Mazur/VF20/WireImage /Getty Images

Córka adwokata Roberta Kardashiana, żona Kanye Westa, dorastała pod okiem mediów. Swój status sławy osiągnęła dzięki rodzinnemu reality show "Z kamerą u Kardashianów", który niedawno, po 20 sezonach, zakończył telewizyjny żywot.



Reklama

W sierpniu 2011 roku Kardashian poślubiła koszykarza Krisa Humphriesa, z którym rozwiodła się po ...72 dniach! Rozstanie pary wywołało falę plotek i spekulacji w amerykańskich mediach. Podejrzewano nawet, że małżeństwo od początku było ustawione i miało służyć jako akcja promocyjna Kim. W mediach pojawiły się m.in. informacje, jakoby ślub okazał się dla obojga lukratywnym interesem. Kardashian i Humphries mieli zarobić około 18 mln dolarów ze sprzedaży praw do wideo relacji i zdjęć z ceremonii.

To nie był pierwszy rozwód Kim Kardashian. W 2004 roku, po czterech latach małżeństwa gwiazda rozstała się ze swoim pierwszym mężem, producentem muzycznym Damonem Thomasem. Jej obecnym mężem jest raper Kanye West, z którym celebrytka ma córeczkę North West.



Chyba żadna inna gwiazda nie kojarzy się z "selfies" tak bardzo, jak właśnie Kardashian. Celebrytka nieustannie wrzuca do internetu swoje nowe zdjęcia. Przyjmuje na nich uwodzicielskie pozy i chwali się ponętnym ciałem. Podczas wakacji w Tajlandii, na które pojechała tuż po ślubie, miała zrobić aż 1200 "słitfoci", które później sprezentowała swojemu mężowi, Kanye'mu Westowi.



"Nie miałam pomysłu, co ofiarować Kanye'mu na walentynki. Wtedy przyszła mi do głowy myśl, że przecież wszyscy faceci uwielbiają, gdy dziewczyna przesyła im swoje seksowne zdjęcia" - mówiła o tym pomyśle w jednym z odcinków reality show "Z kamerą wśród Kardashianów".

W 2015 roku ukazała się książka "Selfish", będąca albumem zbierającym "selfie" KK. "Ta kolekcja zdjęć jest hołdem dla fanów Kim, którzy wspierali ją w medialnej karierze" - czytamy na stronie firmy Razzoli, która wydała "Selfish".



W listopadzie 2014 na okładce magazynu "Paper" Kardashian wystąpiła z gołymi pośladkami. W drugiej wersji okładki pupa Kardashian posłużyła za stolik, na którym umieszczono kieliszek napełniany szampanem.

Po pochwaleniu się na Twitterze wynikami fotograficznej sesji, Kardashain opatrzyła zdjęcia komentarzem: "A mówią, że brak mi talentu... Spróbujcie utrzymać kieliszek szampana na tyłku!".



Odpowiedzialny za medialny wizerunek "Paper" Drew Elliott przyznaje, że "zdjęcie z nagą pupą" powstało spontanicznie, nie było jednak częścią oryginalnej koncepcji magazynu. Fotograf Jean-Paul Goude został poproszony o powtórzenie słynnego reklamowego ujęcia z 1976 roku, przedstawiającego modelkę z lampką szampana postawioną na wypiętej pupie, w trakcie sesji Kim Kardashian zainicjowała jednak improwizowany striptiz. Elliott przyznał, że fotografia z nagą pupą miała zostać użyta wyłącznie na internetowej stronie magazynu. "Chcieliśmy jej użyć, by wspomóc cyfrową edycję [czasopisma]. Nigdy nie sądziliśmy, że okaże się takim sukcesem" - zakończył Elliott.

Niedługo potem naga celebrytka promowała kolejny sezon "Z kamerą u Kardashianów". W krótkim klipie, będącym zapowiedzią nowej serii show, możemy zobaczyć nagą Kardashian podczas sesji fotograficznej dla firmy projektanckiej KUWTK. "Jeśli znów zajdę w ciążę, moje ciało przejdzie całkowitą transformację. Pozuję więc dziś nago, chcąc uchwycić moje ciało. Chciałbym, aby te zdjęcia przetrwały" - KK mówi do kamery.

W ostatnim czasie aspiracje zawodowe Kim Kardashian wychodzą poza kręcenie kolejnych odcinków reality show o jej rodzinie, branie udziału w kolejnych projektach modowo-urodowych i wrzucanie postów do mediów społecznościowych. Celebrytka chce pójść w ślady swojego ojca, Roberta Kardashiana, który był prawnikiem. Zyskał on sławę jako adwokat O.J. Simpsona, futbolisty i aktora sądzonego o morderstwo swojej żony i jej przyjaciela. Ojciec Kim zmarł w 2003 r.



Gwiazda studiuje prawo, ale nie w klasyczny sposób na uczelni. Robi to eksternistyczne w Kalifornijskiej Izbie Adwokackiej. Jest też w trakcie odbywania czteroletniego stażu w firmie prawniczej z San Francisco. Nabytą wiedzę wykorzystuje w działaniach na rzecz reformy prawa karnego w USA. Wspiera Innocence Project - prawniczą organizację non-profit, której celem jest oczyszczenie z zarzutów osób skazanych wyrokiem sądu za przestępstwa, których nie popełniły.



O pracy w tej organizacji Kardashian opowie na podcaście, który współprowadzić będzie na Spotify. Jak poinformował dziennik "Wall Street Journal", celebrytka podpisała już ekskluzywny kontrakt z popularnym serwisem streamingowym. Na razie nie podano daty, kiedy miałby wystartować kanał Kim.



Rok temu Kardashian interweniowała u prezydenta Donalda Trump, by ten wstawił się za amerykańskim raperem A$AP Rocky, który trafił do aresztu w Sztokholmie pod zarzutem wywołania bójki. Pomogła też wyjść z więzienia 17 osobom, które odbywały wyrok dożywocia za przestępstwa mniejszej wagi związane z narkotykami.

Instagram Post

Nie wszyscy wiedzą, że "znana z tego, że jest znana" Kim Kardashian ma na koncie aktorskie występy.



Kinowym debiutem Kim Kardashian był występ w parodii filmów katastroficznych "Totalny kataklizm" (2008). Celebrytce towarzyszyła na ekranie inna debiutantka - Vanessa Minnillo. Kardashian nie czekała długo na pierwsze wyróżnienie - za swój ekranowy debiut otrzymała nominację do Złotej Maliny.

Aktorską karierę Kim Kardashian kontynuowała występami w telewizyjnych produkcjach: najpierw wcieliła się w... księżniczkę Leię w filmie "Alligator Boots" (2009), potem oglądaliśmy ją w serialu "Beyond the Break" (2009). To co umie robić najlepiej, czyli bycie sobą, zaprezentowała zaś w serialu "Brothers" (na zdjęciu), w którym wcieliła się w... Kim Kardashian.

Kim Kardashian: Aktorka 1 / 6 Nie wszyscy wiedzą, że "znana z tego, że jest znana" Kim Kardashian ma na koncie aktorskie występy. Z okazji 35. urodzin celebrytki przypominamy jej ekranową karierę. Kinowym debiutem Kim Kardashian był występ w parodii filmów katastroficznych "Totalny kataklizm" (2008). Celebrytce towarzyszyła na ekranie inna debiutantka - Vanessa Minnillo (P). Kardashian nie czekała długo na pierwsze wyróżnienie - za swój ekranowy debiut otrzymała nominację do Złotej Maliny. Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Kolejny telewizyjny epizodzik Kardashian zaliczyła w 2009 roku w serialu "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku", pojawiając się w roli Debbie Fallon u boku Eddiego Cahilla. Gościnną rolą KK był występ w serialu "Jej szerokość Afrodyta" (2012), w którym celebrytka trafiła do więzienia.

Na kinowy ekran Kardashian powróciła w 2013 roku drugoplanową rolą w obrazie Tylera Perry'ego "Zakazane pragnienia".

Najgłośniejszym do tej pory aktorskim występem Kim Kardashian pozostaje rola w teledysku "Bound 2" Kanye'a Westa - prywatnie męża celebrytki (wówczas - narzeczonego). Klip, w którym Kardashian pojawia się u boku ukochanego topless w gorących scenach na motocyklu, został bezlitośnie sparodiowany przez duet James Franco - Seth Rogen.