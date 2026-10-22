Krzysztof Kiersznowski zagrał w "Koglu Moglu 4". Łepkowska była zachwycona

Krzysztof Kiersznowski przez lata zachwycał widzów zarówno w komediach, jak i bardziej wymagających rolach. Popularność przyniosły mu między innymi "Vabank", "Kiler" oraz serial "Barwy szczęścia", w którym wcielał się w Stefana Górkę.

Jednym z ostatnich projektów aktora okazał się film "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4". Kiersznowski pojawił się w nim na krótko, ale jego występ szczególnie zapadł w pamięć Ilonie Łepkowskiej.

"Krzysztof zagrał epizod, ale to jest prawdziwa perełka, wielka perełka" - mówiła scenarzystka w rozmowie z "Faktem" w 2021 roku.

Łepkowska podkreślała, że z aktorem łączyła ją blisko 40-letnia znajomość. Wspominała również ich ostatnie spotkanie na planie filmowym. Choć Kiersznowski miał do zagrania tylko jedną scenę, scenarzystka była przekonana, że widzowie docenią jego kreację.

"Kogel Mogel 4" nie był jedynym filmem. Kiersznowski pojawił się jeszcze w jednej produkcji

Czwarta odsłona popularnej komedii trafiła do kin 7 stycznia 2022 roku, kilka miesięcy po śmierci aktora. Produkcja przyciągnęła ponad 760 tysięcy widzów.

Co ciekawe, nie był to ostatni film z udziałem Kiersznowskiego, który doczekał się premiery. 30 marca 2022 roku na platformach VOD zadebiutowała produkcja "Wygrać marzenia" w reżyserii Piotra Fiedziukiewicza.

W obsadzie znaleźli się między innymi Józef Pawłowski, Małgorzata Kożuchowska, Sebastian Fabijański i Mirosław Baka. Kiersznowski wystąpił w niewielkiej roli starszego mężczyzny.

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Krzysztof Kiersznowski zmarł 24 października 2021 roku w wieku 70 lat. W pamięci publiczności pozostał jednak nie tylko jako serialowy Stefan Górka, lecz także charakterystyczny Wąski z "Kilera" i Nuta z kultowego "Vabanku".

Właśnie te role najlepiej pokazują jego aktorską wszechstronność. Potrafił rozbawić widzów kilkoma słowami, nadać wyrazistości postaci drugoplanowej i sprawić, że nawet krótki występ pozostawał w pamięci. Tak było również w przypadku "Kogla Mogla 4", w którym jedna scena wystarczyła, by zachwycić Ilonę Łepkowską.



