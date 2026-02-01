Kiedyś nierozłączni, teraz nie mogą na siebie patrzeć. To ostateczny rozłam?

Wydawać by się mogło, że braterskiej więzi nic nie jest w stanie zniszczyć. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy rozłam wśród Benny'ego i Josha Safdie, którzy wspólnie stworzyli m.in. taki hit Netfliksa jak "Nieoszlifowane diamenty" - pełen akcji film z Adamem Sandlerem w roli głównej. Wartka akcja, ani na chwilę nie pozwala oderwać się od ekranu.

Niestety, duet się rozpadł a plotki i niepotwierdzone informacje tylko podgrzewają atmosferę. Co się stało, że nierozłączny duet postanowił zmienić bieg swojej kariery?

Skandal za kulisami

Bracia Safdie, Joshua Henry Safdie (ur. 3 kwietnia 1984) i Benjamin Safdie (ur. 24 lutego 1986) to amerykańscy filmowcy i aktorzy mieszkający w Nowym Jorku, którzy często współpracowali przy swoich filmach. Zajmowali się nie tylko reżyserią, ale też montażem zdjęć i dźwięku oraz produkcją.

Zaczęli kręcić filmy w młodym wieku, zainspirowani ojcem, pasjonatem kina. Na ich twórczość miało mieć wpływ burzliwe dzieciństwo w rozbitym domu.

W styczniu 2024 roku Benny ujawnił, że bracia nie będą już wspólnie reżyserować projektów, ponieważ rozszerzyli swoją działalność na kariery solowe. Stwierdził również, że "nie wie", czy ponownie wyreżyseruje film z bratem.

Tegoroczne Oscary ponownie wzbudziły pytanie - dlaczego film jednego z braci zdobył aż cztery nominacje "Wielki Marty", a drugi ani jednej ("The Smashing Machine")? Czy to wpływ ich rozłamu? Zaczęło się zakulisowe śledztwo i jedna z redakcji doszukuje się problemu w zdarzeniach sprzed kilku lat - musimy cofnąć się do aż 2017 roku.

Jak podaje serwis Page Six Hollywood, źródła problemów trzeba zacząć szukać na planie filmu "Good Time" z 2017 roku, na którym doszło do poważnego incydentu, Bracia ostatecznie zerwali kontakty, gdy Benjamin poznał szczegóły z tamtego zdarzenia.

Chodzi o kontrowersyjną sytuację, do której doszło z udziałem nieletniej aktorki. Relacjonuje się, że została obsadzona w roli prostytutki i uczestniczyła w scenie symulowanym stosunkiem z Buddym Duressem. Mężczyzna miał być wtedy pod wpływem zakazanych substancji i miał dopuścić się nieodpowiedniego zachowania wobec 17-letniej aktorki, a kamery wciąż rejestrowały. Wszystko miało się rozgrywać pod okiem Josha Safdiego - jego brat znajdował się wtedy w innym miejscu.

Źródła na miejscu twierdziły: "Jako reżyser, powinien był natychmiast przerwać zdjęcia, ale Josh kontynuował jak zwykle"

Josh Safdie miał dowiedzieć się o wieku aktorki dopiero po zakończeniu zdjęć, co nie zmienia faktu, że takie zdarzenie to poważne naruszenie zasad Gildii Aktorów.

Scena została ostatecznie usunięta z filmu - oficjalnie z powodów artystycznych, jednak prawdziwe motywacje wyszły na jaw dopiero cztery lata temu. Relacje między braćmi znacznie się pogorszyły i zaczęto prowadzić negocjacje w sprawie rozwiązania firmy producenckiej. Jednym z ostatnich wspólnych projektów były "Nieoszlifowane diamenty".

Gdy do mediów trafiły szczegóły zdarzeń z 2017 roku, drogi braci ostatecznie rozeszły się.

Przedstawiciel organizacji broniącej praw dzieci-aktorów stwierdził: "Niepokojące jest to, że metody produkcji lekceważące bezpieczeństwo i etykę nieletnich są przedstawiane jako kandydaci do Oscara po latach" - i dodał: "Logika, że 'wszystko jest możliwe dla sztuki', nie powinna być tolerowana nawet w 2026 roku" - cytuje serwis Poprant.