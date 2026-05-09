Vincent Cassel jest synem znanego francuskiego aktora Jean-Pierre'a Cassela i dziennikarki Sabine Litique. Karierę rozpoczął w 1988 roku od występu w serialu "Piękna Angielka". Na przestrzeni lat zagrał w takich tytułach jak: "Nienawiść", "Doberman", "Nieodwracalne", "Ocean's Thirteen" czy "Czarny Łabędź". Cassel uznawany jest za jednego z najpopularniejszych współczesnych francuskich aktorów.

Vincent Cassel: przez lata był mężem Moniki Bellucci

Przez lata Cassel był związany z Moniką Bellucci, z którą ma dwie córki. Byli uznawani za najgorętszą aktorską parę, dlatego wieści o ich rozwodzie okazały się niemałym zaskoczeniem.

W życiu zawodowym odnosili wielkie sukcesy, lecz ucierpiało ich życie prywatne. Pracowali na planach w różnych krajach, żyli w związku na odległość. Ponoć Monica Bellucci w tamtym czasie nie była zazdrosna o Vincenta Cassela i miała wiedzieć o tym, że nie zawsze dochowywał jej wierności.

Vincent Cassel i Monica Bellucci Jean Baptiste Lacroix Getty Images

Z czasem zrozumieli, że żyją w dwóch różnych światach. "Nie widujemy tych samych ludzi, nie żyjemy tym samym życiem" - wyznała Bellucci w wywiadzie z "The Talks". Zdanie aktorki podzielał Cassel.

Vincent Cassel i Monica Bellucci rozstali się w 2013 roku. W wywiadach podkreślają, że żyją w zgodzie i przyjaźni, darzą się ogromnym szacunkiem.

Vincent Cassel ma prawie o 30 lat młodszą ukochaną

Aktor po rozstaniu z Bellucci zaczął spotykać się z coraz młodszymi kobietami. W sierpniu 2018 poślubił francuską modelkę Tinę Kunakey (ur. 1997). W kwietniu 2019 przyszła na świat ich córka o imieniu Amazonie. Ich związek jednak nie przetrwał.

Od około 2023/2024 roku Vincent Cassel jest w związku z brazylijską modelką i influencerką - Narah Baptistą. Według mediów para po raz pierwszy oficjalnie pokazała się razem podczas tygodnia mody w Paryżu.

Narah Baptista i Vincent Cassel Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Związek 59-letniego aktora i młodszej o 29 lat modelki wzbudza dyskusje wśród komentujących. Część internautów porównuje Narah do Tiny Kunakey, zwracając uwagę na podobny typ urody i "schemat" w ostatnich związkach Cassela.

We wrześniu 2024 pojawiły się informacje, że Narah jest w ciąży, a w styczniu 2025 para przekazała radosne wieści o narodzinach syna o imieniu Caetano.

Narah Baptista prężnie rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie publikuje efekty pracy modelingowej, śledzi ją ponad 125 tys. obserwatorów.