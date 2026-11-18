W poniedziałek 16 listopada Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło, że nowym odtwórcą roli legendarnego Jamesa Bonda został Robert Pattinson. Gwiazdor zastąpi tym samym Daniela Craiga, który pożegnał się z kultową serią w filmie "Nie czas umierać" z 2021 roku.

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina. Powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt, jakiego doświadcza się raz w życiu" - stwierdził Pattinson.

Co wiemy o nowym filmie o Agencie 007?

Za kamerą stanie wizjoner kina Denis Villeneuve ("Diuna"), a scenariusz napisze Steven Knight ("Peaky Blinders").

Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły ani tego, czy film będzie bezpośrednio nawiązywał do poprzednich części. Wiadomo natomiast, że założeniem jest otwarcie nowego rozdziału w historii serii.

Nowy film powstaje pod szyldem Amazon MGM Studios. Za produkcję odpowiadają: Amy Pascal (producentka znana m.in. z filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, "Barbie" i "Project Hail Mary"), David Heyman (producent wszystkich ośmiu filmów z serii "Harry Potter", a także "Grawitacji" i "Barbie") oraz Tanya Lapointe (producentka wykonawcza, współpracująca wcześniej z Villeneuve'em przy filmach z serii "Diuna").

Według amerykańskiego serwisu informacyjnego Puck Robertowi Pattinsonowi zaproponowano najwyższą stawkę spośród innych kandydatów do roli Bonda. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, gwiazdor ma zobowiązać się do zagrania w trzech produkcjach ze słynnej serii.

Kiedy premiera?

BBC donosi, że prace nad filmem mają rozpocząć się w 2027 roku. Nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery, ale przewiduje się, że będzie to najwcześniej 2028 rok.