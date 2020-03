Kevin Smith pracuje nad kontynuacji swoich hitów

Dla wielu osób jedną z zalet przymusowej samoizolacji spowodowanej pandemią koronawirusa jest większa ilość czasu, jaką można poświęcić na zaniedbywane do tej pory projekty. Reżyser i scenarzysta Kevin Smith postanowił wykorzystać go na dokończenie kontynuacji swoich hitów z minionych lat. Zdradził, że właśnie pracuje nad scenariuszami "Sprzedawców 3" i kontynuacji "Szczurów z supermarketu".

W nowych filmach Kevina Smitha znów zobaczymy Jaya i Ciechego Boba? /materiały prasowe

"Teraz, kiedy wszystko zostało zamknięte, skończyły mi się wymówki, żeby nie wędrować po parku Runyon Canyon Park (dopóki zachowuję bezpieczny dystans od innych ludzi). A kiedy wszystko zostało zawieszone na dwa, trzy miesiące, w końcu będę miał czas, żeby skończyć scenariusze 'Sprzedawców 3' oraz 'Twilight of the Mallrats'. Wędruję i piszę: oto mój plan na pandemię. Bądźcie bezpieczni, moi przyjaciele" - napisał na Facebooku Kevin Smith.



"Sprzedawcy" to jego debiut fabularny. Przyniósł mu sławę i był przepustką do dużej kariery. Nakręcony za niecałe 30 tysięcy dolarów, zarobił w kinach ponad trzy miliony dolarów. Bohaterami filmu byli sprzedawcy ze sklepu spożywczego i wypożyczalni kaset wideo, a jego akcja działa się w przeciągu jednego dnia. W 2006 roku powstała kontynuacja "Sprzedawców", a prace nad scenariuszem trzeciej części rozpoczęły się jeszcze w 2013 roku. "Będzie to film o tym, że nigdy nie jesteś za stary na to, żeby całkowicie zmienić swoje życie" - zapowiadał Smith w listopadzie zeszłego roku na Instagramie.

Nakręcone rok po "Sprzedawcach" "Szczury z supermarketu" nie wszystkim przypadły do gustu. Mimo to, film opowiadający o młodych ludziach włóczących się po galerii handlowej, zyskał miano kultowego. O powrocie jego bohaterów mówiło się już w 2015 roku. Przez jakiś czas wydawało się, że kontynuacja "Szczurów z supermarketu" powstanie w formie 10-odcinkowego serialu telewizyjnego.

Na początku tego roku swoją premierę miał najnowszy film Kevina Smitha "Jay i Cichy Bob powracają". Jego bohaterowie to kultowe postaci z filmów reżysera, w których role wcielili się Jason Mewes oraz sam Kevin Smith. Pojawili się oni również w "Sprzedawcach" oraz "Szczurach z supermarketu". Pełen nostalgicznych nawiązań do poprzednich dokonań reżysera, ponownie wzbudził zainteresowanie pierwszymi filmami Smitha, który w ostatnich latach niezbyt udanie próbował dystansować się od stworzonego przez siebie "uniwersum".