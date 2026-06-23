Według portalu "Deadline" producentami będą Jill Wilfert i Ryan Christians z Lego Group. Nie wiadomo, czy Reeves zagra w filmie, czy też użyczy swego głosu jednej z postaci. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

Produkcja powstaje dla wytwórni Universal. Bardzo zależało jej na angażu Reevesa. Projekt rozwijano wokół jego osoby i przeszedł on przez kilka wersji. Zatrudnienie Cooleya, który pracował z aktorem przy "Toy Story 4", miało ostatecznie przekonać gwiazdora "Johna Wicka" do przyjęcia oferty.

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica" [trailer] materiały prasowe

Universal przejął prawa do marki Lego od Warner Bros. Według "Deadline" gdyby film nie wszedł do preprodukcji do końca 2026 roku, licencja mogłaby wrócić na rynek.

Ostatnie role Keanu Reevesa

Reevesa możemy usłyszeć w oryginalnej wersji językowej "Toy Story 5". Za rok powtórzy rolę jeża Shadowa w "Sonic. Szybki jak błyskawica 4". Zagrał także jedną z głównych ról w "The Entertainment System Is Down", nowym filmie Rubena Östlunda. Przewiduje się, że jego premiera odbędzie się na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.