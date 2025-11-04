Seria "Bill i Ted"

We "Wspaniałej przygodzie Billa i Teda" z 1989 roku Reeves wcielił się po raz pierwszy w Teda "Theodore’a" Logana, który razem ze swoim najlepszym przyjacielem Billem Prestonem (Alex Winter) ma zrewolucjonizować scenę muzyczną i dzięki temu zaprowadzić pokój na świecie. Na drodze ich przeznaczenia staje jednak… trudny test z historii. Z pomocą podróżującego w czasie Rufusa (George Carlin) dwóch niezbyt lotnych nastolatków przygotowuje się do sprawdzianu, od którego wyniku zależą losy świata.

Reklama

Reeves i Winter ponownie wcielili się w dwóch gamoniów w "Szalonej wyprawie Billa i Teda" z 1991 roku. Tym razem tytułowi bohaterowie mierzą się ze złymi robotami, które próbują nie dopuścić do muzycznej rewolucji. Po stronie niezbyt ogarniętych (ale pełnych dobrych chęci) przyjaciół staje między innymi personifikacja śmierci.

Zdjęcie Grafika promująca film "Wspaniałą przygoda Billa i Teda" / Mary Evans/All Film Archive/Orion/East News / East News

W "Bill i Ted ratują wszechświat" z 2020 roku tytułowi bohaterowie wciąż starają się nagrać hit, który odmieni losy świata. Niestety, czas się kończy. Jeśli nie uda im się do 19.17, wszechświat się rozpadnie. Bill i Ted, starsi o trzy dekady, ale wciąż tak samo roztrzepani, decydują się znów udać w podróż w czasie. Tym razem chcą prosić o pomoc ikony muzyki. Towarzyszą im Billie i Thea – córki, które odziedziczyły po ojcach miłość do gitary oraz niski iloraz inteligencji.

W każdym filmie z serii Ted Reevesa podchodzi do wszystkiego z ciekawością godną kilkuletniego dziecka. Jest głupiutki, ale też szczerzy i za wszelką cenę stara się każdemu pomóc. Postać urzeka swoją naiwnością i niewinnością, a jego zaangażowanie w kolejne absurdalne sytuacje bawi za każdym razem.

"Chyba na pewno ty"

Romantyczny hit Netfliksa skupia się na długoletniej znajomości Saschy (Ali Wong) i Marcusa (Randall Park). Oczywiście problem polega na tym, by oboje w końcu się zeszli. Na drodze ich miłości staje wiele przeszkód. Wśród nich jest nowy partner kobiety, czyli Keanu Reeves jako… Keanu Reeves.

Jego rola nie jest duża, ale sceny z gwiazdorem to komediowe złoto. Reeves nawiązuje w nich do swojej popularności, która eksplodowała za sprawą serii "John Wick". Śmieje się także ze zblazowania celebrytów. Jak ujawnili twórcy, aktor był ich pierwszym wyborem do roli "znanej miłości Saschy". Reeves zgodził się, ponieważ jest wielkim fanem stand-upów Ali Wong. Miał powiedzieć, że "byłby zaszczycony angażem do tej historii miłosnej".

Zdjęcie Keanu Reeves i Ali Wong / Kevin Winter / Staff / Getty Images

"Keanu"

Głównymi bohaterami "Keanu" są kuzyni Rell (Jordan Peele) i Clarence (Keegan-Michael Key). Pierwszy średnio radzi sobie z rozstaniem. Pewnego dnia znajduje na swoim ganku przesłodkiego kociaka. Z racji swej miłości do kina nadaje mu imię Keanu. Zwierzak szybko staje się jego oczkiem w głowie. Niestety, okazuje się, że kociak należał wcześniej do groźnego gangstera. Wyjątkowo uroczy Keanu wplątuje kuzynów w brutalną wojnę gangów.

Reeves otrzymał propozycję, by podłożyć głos pod kotka Keanu w jednej z sekwencji snów. Odmówił. Jednak jakiś czas później zobaczył zwiastuny filmu. Sam skontaktował się z twórcami i zaproponował swój udział.

Zdjęcie Jordan Peele i Keegan-Michael Key podczas promocji filmu "Keanu" / Gary Miller / Contributor / Getty Images

"Kocham cię na zabój"

Czarna komedia "Kocham cię na zabój" opowiada o Rosalie (Tracey Ullman), która dowiaduje się, że jej ukochany mąż Joey (Kevin Kline) ją zdradza. Zachęcana przez matkę (Joan Plowright), decyduje się zabić partnera. Zadanie powierza dwóm mordercom na zlecenie, kuzynom Marlonowi (Keanu Reeves) i Harlanowi (William Hurt).

Reeves i Hurt wcielają się w dwóch niekompetentnych, będących wiecznie pod wpływem różnych substancji idiotów. Marlon okazuje się tym mniej bystrym z pary pechowych zabójców. Reeves wykazuje w tej roli talent do komedii fizycznej. Wypada także przezabawnie, gdy z kamienną miną wygaduje największe śmieci. Czasem jego bohaterowi zdarza się jednak przebłysk geniuszu. Szkoda, że nikt zdaje się go wtedy słuchać.

Zdjęcie Kadr z filmu "Kocham cię na zabój" / Mary Evans/All Film Archive/Tristar Pictures/East News / East News