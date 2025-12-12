"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": co wiemy o filmie?

Film "Wschód słońca w dniu dożynek" powstaje na podstawie powieści autorstwa Suzanne Collins. Akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Głównym bohaterem jest nastoletni Haymitch, w przyszłości mentor Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i Peety Mellarka (Josh Hutcherson). Z powodu jubileuszowych 50. Igrzysk każdy z dystryktów musi wystawić aż czterech trybutów. Wśród 48 zawodników znajduje się Haymitch. Postanawia za wszelką cenę wrócić do swojej rodziny i ukochanej w dystrykcie 12.

Reklama

W pierwszych czterech filmach serii (2012-2015) w Haymitcha wcielał się Woody Harrelson. We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zagra go Joseph Zada ("Byliśmy łgarzami"). Z kolei Whitney Peak otrzymała rolę jego dziewczyny, Leonore Dove Baird. Do obsady dołączyli również Jesse Plemons, Elle Fanning, Maya Hawke, Ralph Fiennes oraz Kieran Culkin.

Teraz okazuje się, że Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson powtórzą swoje role Katniss Everdeen i Peety Mellarka w prequelu "Igrzysk Śmierci". Fani pokochali ich na ekranie w głównych rolach w oryginalnej serii. Epizod Lawrence i Hutchersona jest owiany tajemnicą, ale jak wiedzą czytelnicy książki, ich ukochani bohaterowie pojawiają się u boku Haymitcha w epilogu, co wskazuje na pewien rodzaj retrospekcji.

Zdjęcie Woody Harrelson w "Igrzyskach śmierci" / LIONSGATE / Album / East News

"Szkoda, że to ogłosili. Wyobraźcie sobie, jak wzruszające by to było, gdybyśmy dowiedzieli się na końcu filmu", "To może być legendarne lub zupełnie niepotrzebne, ale samo zobaczenie Katniss i Peety razem już jest zwycięztwem", "To będzie takie cool!", "Zara się popłaczę", "Jakie wspaniałe wieści", "Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwiną się ich postacie w tej nowej historii" - zareagowali żywiołowo fani na platformie "X".

Kiedy premiera wyczekiwanego filmu?

Ekranizacja kolejnej powieści Suzanne Collins ma zadebiutować 20 listopada 2026 roku. Francis Lawrence, który wyreżyserował poprzednie części serii, znów stanie za kamerą. Scenariusz do produkcji napisze Billy Ray, a producentami będą Nina Jacobson i Brad Simpson z Color Force. Producentem wykonawczym będzie Cameron MacConomy.

Zobacz też: Kręcił arcydzieło, gdy otrzymał pogróżki śmierci. Zdjęcia przerwano