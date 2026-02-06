Kate Hudson i Javier Bardem w nowej komedii romantycznej. Ujawniono szczegóły

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

W nowej komedii romantycznej "Hello & Paris" zobaczymy gwiazdorski duet. Główne role zagrają Javier Bardem oraz Kate Hudson. Film bazuje na motywach powieści Deborah McKinlay, a za reżyserię odpowiada Elizabeth Chomko. Właśnie ujawniono szczegóły fabuły.

Kobieta z jasnymi włosami spiętymi z tyłu i delikatnym makijażem, ubrana w beżową, elegancką sukienkę z wysokim kołnierzem i dużymi geometrycznymi kolczykami, sfotografowana na tle fioletowej ścianki.
Kate HudsonMatei Horvath/FilmMagicGetty Images

Javier Bardem oraz Kate Hudson wystąpią w nowej komedii romantycznej "Hello & Paris", luźno inspirowanej powieścią Deborah McKinlay "Cała nadzieja w Paryżu" ("That Part Was True").

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Elizabeth Chomko. Będzie to jej drugi pełnometrażowy film po docenionym dramacie "Zostały tylko wspomnienia" z 2018 roku.

Zobacz również:

Gina Rodriguez jako Mack i Tom Ellis jako Nick w filmie "Zagrywki"
Wiadomości

Najlepsze komedie romantyczne! To w nich zakochasz się bez pamięci

Patrycja Otfinowska
Patrycja Otfinowska

    "Hello & Paris": co wiemy o filmie?

    "Hello & Paris" zapowiadany jest jako produkcja utrzymana w duchu klasycznych komedii romantycznych, takich jak "Bezsenność w Seattle", "Kiedy Harry poznał Sally" oraz "Masz wiadomość".

    Mężczyzna w garniturze siedzi na ciemnoniebieskim fotelu podczas rozmowy w studiu telewizyjnym, w tle panorama miasta z oświetlonymi budynkami i mikrofon na biurku.
    Javier BardemTheo Wargo/NBC via Getty ImagesGetty Images

    Jak czytamy w opisie fabuły, po pierwszym spotkaniu w Paryżu niezależna architektka krajobrazu oraz pogrążony w kryzysie autor bestsellerów rozpoczynają pełną iskrzącego napięcia transatlantycką korespondencję o książkach i przepisach kulinarnych. Z czasem odkrywają, że jedyną rzeczą trudniejszą od samotności może być decyzja, by z niej zrezygnować.

    "Elizabeth Chomko to wyjątkowy talent swojego pokolenia i nie moglibyśmy być bardziej dumni, że wspólnie z Finolą Dwyer możemy tchnąć życie w tę znakomitą adaptację. Javier Bardem i Kate Hudson skradną serca widzów. Nie możemy się doczekać, aż świat zakocha się w tej historii tak samo jak my" - podkreślił Christopher Slager, szef działu filmowego Fifth Season.

    "David" [trailer]materiały dystrybutora
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze