Javier Bardem oraz Kate Hudson wystąpią w nowej komedii romantycznej "Hello & Paris", luźno inspirowanej powieścią Deborah McKinlay "Cała nadzieja w Paryżu" ("That Part Was True").

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Elizabeth Chomko. Będzie to jej drugi pełnometrażowy film po docenionym dramacie "Zostały tylko wspomnienia" z 2018 roku.

"Hello & Paris": co wiemy o filmie?

"Hello & Paris" zapowiadany jest jako produkcja utrzymana w duchu klasycznych komedii romantycznych, takich jak "Bezsenność w Seattle", "Kiedy Harry poznał Sally" oraz "Masz wiadomość".

Jak czytamy w opisie fabuły, po pierwszym spotkaniu w Paryżu niezależna architektka krajobrazu oraz pogrążony w kryzysie autor bestsellerów rozpoczynają pełną iskrzącego napięcia transatlantycką korespondencję o książkach i przepisach kulinarnych. Z czasem odkrywają, że jedyną rzeczą trudniejszą od samotności może być decyzja, by z niej zrezygnować.

"Elizabeth Chomko to wyjątkowy talent swojego pokolenia i nie moglibyśmy być bardziej dumni, że wspólnie z Finolą Dwyer możemy tchnąć życie w tę znakomitą adaptację. Javier Bardem i Kate Hudson skradną serca widzów. Nie możemy się doczekać, aż świat zakocha się w tej historii tak samo jak my" - podkreślił Christopher Slager, szef działu filmowego Fifth Season.