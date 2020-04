1 / 10

Mimo że swój seksapil film "Spring Breakers" Harmony'ego Korine'a zawdzięczał żeńskiej części obsady (m.in. Vanessa Hudgens i Selena Gomez), niekwestionowanym królem ekranu pozostał James Franco. "Aktor z wdzięcznego przystojniaka zamienia się w wyjętego z teledysku do rapowanego 'kawałka' gangstera, który giwerą włada w równym stopniu, co wdziękiem. Nie sposób przejść obojętnie nad sceną, w której oddaje się rozkoszy, przyjmując do ust dwie 'spluwy'. To jeden z najciekawszych obrazów fem-dominacji we współczesnym kinie" - pisał recenzent INTERIA.PL. Zobacz niekonwencjonalną scenę seksu oralnego w "Spring Breakers"!