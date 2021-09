Katarzyna Cichopek wreszcie kocha swoje ciało

Wśród polskich gwiazd na Instagramie panują dwa trendy. Wiele z nich kocha dopracowane kadry i filtry upiększające, inne z kolei chętnie pokazują twarz bez makijażu, prezentując niedoskonałości, przebarwienia, zmarszczki, rozstępy czy cellulit - słowem, stawiają na naturalność.

Katarzyna Cichopek w bieliźnie

Złotego środka szuka Katarzyna Cichopek-Hakiel, która w najnowszym poście pokazała się w bieliźnie, a przy okazji zdradziła, że dopiero niedawno zaakceptowała swój wygląd. "Kocham swoje ciało! (Od niedawna, bo wcześniej wiele mi w nim przeszkadzało) za wszystko, ale przede wszystkim za to, że jest zdrowe i kieszonkowe (158 w kapeluszu) i za to, że dało życie dwójce dzieci oraz za pewność siebie, jaką mi daje na co dzień. Akceptuję wszystkie swoje krągłości i (nie)doskonałości, bo są moje i są niepowtarzalne" - przekonuje aktorka.



Takie podejście z pewnością cieszy jej męża, tancerza Marcina Hakiela. Para kilka dni temu obchodziła 13. rocznicę ślubu. Z tej okazji aktorka udostępniła w social mediach galerię zdjęć z sesji ślubnej, niektóre z nich Cichopek ujawniła publicznie po raz pierwszy.



Przypomniała także nagranie z "Tańca z gwiazdami" sprzed 16 lat, bo właśnie na planie tego programu aktorka i tancerz się poznali. W filmie tańczą do "Time of my Life", najbardziej znanego utworu z filmu "Dirty Dancing" i widać, że łączy ich coś więcej niż tylko wspólne treningi i występy w telewizyjnym show. To właśnie po tym tańcu pojawiły się doniesienia, że Cichopek i Hakiel są parą.

Katarzyna Cichopek do akceptacji własnego wyglądu namawia kobiety nie tylko w swoich social mediach, ale także w "Pytaniu na Śniadanie", w którym od ponad roku jest jedną z prowadzących.