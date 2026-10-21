Uwielbiana komedia świąteczna Polaków powróci!

"Listy do M." to bez wątpienia najsłynniejsza polska seria, której akcja za każdym razem dzieje się w okresie okołoświątecznym. Uwielbiane filmy pokazały nam wszystko to, czego oczekujemy od ciepłych, pełnych humoru produkcji, które świetnie umilą czas w okolicach Bożego Narodzenia.

Począwszy od 2011 roku w "Listach do M." występowali kultowi polscy aktorzy, w tym Maciej Stuhr, Wojciech Malajkat, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk czy Agnieszka Dygant. Twórcy zaserwowali nam na przestrzeni lat aż sześć części świątecznego hitu. Ostatnia, zatytułowana "Listy do M. Pożegnania i powroty" miała swoją premierę w 2024 roku.

Ruszyły prace nad filmem "Listy do M. 7"

Wszystko wskazuje na to, że widzowie po raz kolejny będą mogli śledzić perypetie swoich ukochanych bohaterów. Jak donosi portal naEKRANIE.pl, ruszyły prace nad siódmą odsłoną cyklu. W "Listach do M. 7" ponownie ma pojawić się Tomasz Karolak oraz Mateusz Winke, czyli jego ekranowy syn. Obaj panowie zadeklarowali przed kilkoma dniami chęć powrotu w programie Dzień Dobry TVN. Na ten moment są to jedyne nazwiska, które wydają się być pewniakiem w nadchodzącej części sagi.

Jak udało się ustalić portalowi, za kamerą filmu "Listy do M. 7" zasiądzie Kristoffer Rus, twórca "Za dużego na bajki" oraz filmu biograficznego o Janie Borysewiczu i Lady Pank "Mniej obcy".

Premiera "Listów do M. 7" najprawdopodobniej odbędzie się zimą 2027 roku.