Kariera kwitnie. Gwiazda "Obsesji" dołączy do uniwersum Marvela?

Inde Navarrette: gwiazda "Obsesji" szykuje się do kolejnych projektów?

Inde Navarrette, gwiazda filmu "Obsesja", od czasu premiery hitu Curry'ego Barkera cieszy się w gigantycznym wzrostem popularności. Przypomnijmy, że produkcja o budżecie 750 tysięcy dolarów zarobiła do tej pory zarobił na całym świecie ponad 400 milionów dolarów.

Dziennikarze i publiczność zastanawiają się już, jak potoczą się losy utalentowanej 25- letniej aktorki. W nowym wywiadzie dla magazynu "Nylon" została zapytana, czy przyjęłaby ofertę zagrania w filmie z uniwersum Marvela i bez chwili zawahania odpowiedziała "tak".

Co ciekawe, Navarrette podobno spotkała się już z reżyserem filmu "Thunderbolts", Jake'm Schreierem, który reżyseruje nadchodzący reboot serii "X-Men". Dodatkowo gwiazda miała również rozmawiać z Michaelem Mannem, który obecnie prowadzi casting do filmu "Gorączka 2" - kontynuacji swojego kultowego thrillera kryminalnego z 1995 roku. Aktorka podkreśla, że z chęcią wystąpiłaby także w produkcjach Ryana Cooglera i Grety Gerwig.

"Invertigo": co wiemy o nowym filmie z Inde Navarrette?

Choć gwiazda bierze udział w wielu spotkaniach i castingach, na premierę czeka już nowa produkcja z jej udziałem.

"Invertigo" w reżyserii Matthiasa Hoene opowie o grupie lekkomyślnych nastolatków, którzy przekonują młodego pracownika parku, by przemycił ich na kolejkę górską przed jej oficjalnym otwarciem. W wyniku awarii systemu zostają uwięzieni wysoko nad ziemią i zmuszeni do walki o przetrwanie.

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