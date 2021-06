Karen Allen: Indiana Jones jest pedofilem?

Wraz z rozpoczęciem zdjęć do piątej części serii o przygodach Indiany Jonesa, temat słynnego archeologa ponownie rozgrzewa media. Swój kamyczek do ogródka wrzuciła Karen Allen, która w filmach "Poszukiwacze zaginionej Arki" i "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" wcieliła się w postać ukochanej Indy'ego, Marion Ravenwood. Aktorka odniosła się do teorii niektórych fanów, którzy uważają, że Indiana Jones jest... pedofilem.

Karen Allen w scenie z filmu "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" /Everett Collection /East News

Teoria ta powstała za sprawą jednej ze scen filmu "Poszukiwacze zaginionej Arki", gdy Indiana Jones odwiedza Marion w prowadzonym przez nią barze. To ich pierwsze spotkanie od dziesięciu lat. Marion policzkuje Indianę i tłumaczy mu, że przez ostatnie dziesięć lat nauczyła się go nienawidzić. I choć Indy zarzeka się, że nie chciał jej zranić, Marion kontynuuje swój wywód. "Byłam dzieckiem! Byłam zakochana! To było złe i dobrze o tym wiesz! Wiesz, co mi zrobiłeś? Wiesz, jak to wpłynęło na moje życie?".

W filmie wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga nie został zarysowany dalszy kontekst tej wymiany zdań. Z tego powodu interpretacja monologu Marion należy do widza. No i część widzów wysnuła z tego teorię, że Indiana Jones to pedofil. W wywiadzie dla magazynu "Uproxx" Karen Allen odniosła się do całej sprawy. Aktorka nie uważa, aby Indiana Jones był pedofilem bądź drapieżnikiem seksualnym.

"Można powiedzieć, że pobrzmiewają w tej scenie jakieś grzeszne tony. Wydaje mi się, że powiedziałam tam, że miałam 16 lat, ale nie jestem tego pewna. Tak to sobie zawsze wyobrażałam. Ona miała 16 lat, on 26. I był uczniem jej ojca. Reszta jest tajemnicza. Nie wiemy nawet, co się wydarzyło. Może pocałowali się kilka razy, ona była nim oczarowana, a on nie chciał się wiązać z kimś tak młodym. Może też ojciec Marion się na niego wściekł" - stwierdziła Allen.

"Właśnie to jest wspaniałe, że nie znamy żadnych okoliczności. Bez dwóch zdań bardzo zależało jej na nim. Może i jemu zależało na niej. Zdecydował jednak, że sytuacja jest niebezpieczna i nie chce się w to wplątywać. Każdy może spojrzeć na to przez swój własny pryzmat. Ja patrzę na to wszystko jako coś niewinnego. Kiedy mówi, że była dzieckiem, myślę, że ma na myśli, że miała 16 lat. Nie uważam, że Indiana Jones jest pedofilem, choć niektórzy tak myślą" - dodała aktorka.

Premiera filmu o roboczym tytule "Indiana Jones 5" została zaplanowana na 29 lipca 2022 roku.