Ten film podbił już kilka festiwali i zachwycił widzów podczas pokazów przedpremierowych. "Kandydaci Śmierci" to zwycięzca Konkursu Polskiego i dwóch nagród publiczności na Millennium Docs Against Gravity. Dokument, który swoją światową premierę miał podczas prestiżowego festiwalu w Salonikach, trafi na kinowe ekrany 7 sierpnia.

Bohaterami dokumentu są reżyser filmu Maciej Cuske, jego syn Staś i jego kumple Rafał i Adrian oraz psina Frunia, którzy tworzyli przez kilkanaście lat w czasie wakacji horrory klasy B. Film pokazuje jak na przestrzeni lat powstawały amatorskie produkcje i rozwijała się silna więź między bohaterami.

"Kandydaci Śmierci": mężczyźni, którzy nie boją się uczuć

"Kandydatów Śmierci" Macieja Cuske okrzyknięto "dokumentalnym Boyhoodem". Choć punktem wyjścia jest tu młodzieńcza pasja kręcenia amatorskich horrorów, otrzymujemy przede wszystkim piękny, autentyczny i czuły obraz dorastania. To historia mężczyzn, którzy nie boją się uczuć i hołd dla dającej siłę przyjaźni oraz relacji ojca z synem.

Maciej Cuske stworzył film niezwykle osobisty, w którym życiowa mądrość przenika się z ciętym dowcipem, co skutecznie sprawia, że nie ma tu miejsca na ckliwość, za to jest go mnóstwo na pokazanie prawdziwej bliskości. Wieczorne rozmowy o lękach, życiowych porażkach i dojrzewaniu stają się uniwersalnym zapisem budowania trwałych więzi i pokoleniowej wymiany. Otwarty rodzic zaczyna się w nim z fascynacją uczyć się od własnego dziecka.

Skąd wzięli się "Kandydaci Śmierci"?

Historia cyklu horrorów "Kandydaci Śmierci", jak i filmu dokumentalnego, zaczyna się 17 lat temu. Maciej postanowił zabrać wtedy swojego syna i jego dwóch kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili pierwszy horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia.

Tak w Studiu Festiwalowym MDAG Maciej Cuske wspominał początki tego projektu:

"Wszystko zaczęło się od drobnego pomysłu, a właściwie od dojmującej świadomości uciekającego czasu. Tonąłem w kolejnych projektach i pracy, podczas gdy mój syn, Staś, dorastał. Miał już trzynaście lat, a ja widziałem, jak powoli tracę na niego wpływ. Czułem, że coś bezpowrotnie mi umyka - tak po prostu, jako ojcu. Zapragnąłem spędzić czas tylko z nim. Nie było to jednak proste, bo Staś był już bardzo zżyty ze swoimi kolegami. Wpadłem więc na pomysł: zabiorę ich wszystkich na wspólne wakacje. Chciałem przy okazji z bliska podpatrzeć ten ulotny moment - sam koniec ich dzieciństwa.

Musiałem wymyślić jakiś sprytny patent, żeby namówić chłopaków na taki wyjazd. Za nic w świecie nie chcieli dobrowolnie jechać na odludzie, w jakąś głuszę. Przez pierwsze trzy lata jeździliśmy do drewnianej chaty na Podlasiu. Spaliśmy w namiocie, wodę wyciągaliśmy ze studni, korzystaliśmy z drewnianego wychodka. Zero sklepów, internetu czy telewizora. Dla nich taka forma spędzania czasu była wręcz niepojęta, przekraczała granice ich wyobraźni. Moim chwytem stała się więc obietnica, że pomogę im nakręcić wspólny horror. I to ich rzeczywiście kręciło.

Przyjaciel Stasia, Rafał, miał na tym punkcie prawdziwego bzika. Był święcie przekonany, że będzie robił filmy jak Tarantino. Nie wyobrażał sobie innego życia ani innego świata. Trochę wykorzystałem tę jego niespożytą energię do tworzenia kina. Nie wiedziałem wtedy, że potrwa to tak długo. Z czasem chłopcy dorastali, a wraz z nimi rosły ich ambicje. Nasze wyjazdy stawały się coraz większymi wyzwaniami, a warunki, w jakich realizowaliśmy nasze horrory, bywały coraz trudniejsze. Wszystko wymyślaliśmy na gorąco, na miejscu. Ta spontaniczność sprawiała, że przeżywaliśmy niezwykle intensywny, fantastyczny czas, do którego wciąż chcieliśmy wracać".

"Kandydaci Śmierci" [trailer] materiały dystrybutora

"Kandydaci Śmierci": ten film powinien być przepisywany na receptę

Dwie nagrody na festiwalu Millennium Docs Against Gravity mówią same za siebie. Jurorzy i widzowie pokochali tę historię.

"Ten film powinien być przepisywany na receptę", "Brawurowy filmowy roller coaster", "Jak ogromną siłę ma piękna historia przyjaźni, jak wzrusza i bawi" - piszą. Krytykom również dokument bardzo się podoba.

"To najwspanialszy film o ojcostwie i kumpelstwie, jaki można sobie wyobrazić. Zrodzony z miłości do kina i młodzieńczej brawury, którą reżyserowi, mimo upływu lat, wciąż udaje się zachować" - pisze Rafał Pawłowski w swej recenzji na stronach Interia Film.

"Kandydaci Śmierci" Macieja Cuske pojawią się w kinach 7 sierpnia w dystrybucji Against Gravity.