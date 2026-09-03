Kabaret Smile komentuje aferę "Nigdy w życiu". Wiemy też kto dołączył do obsady

Wydana w 2004 roku komedia romantyczna "Nigdy w życiu!" Ryszarda Zatorskiego - będąca adaptacją popularnej powieści Katarzyny Grocholi - na stałe wpisała się w historię polskiego kina. Opowieść o Judycie (Danuta Stenka), która po rozwodzie z mężem (Jan Frycz) rozpoczyna życie na nowo, podbiła serca widzów, a w zmaganiach z codziennością pomagała jej rezolutna córka Tosia.

Po dwóch dekadach obie bohaterki powracają w kontynuacji zatytułowanej "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później", do której zdjęcia właśnie dobiegły końca. W kultowej odsłonie z 2004 roku w postać Tosi wcieliła się Joanna Jabłczyńska. W kontynuacji widzowie nie zobaczą jednak gwiazdy "Na Wspólnej" - rolę powierzono Agnieszce Żulewskiej. Odkąd ogłoszono tę informację, w sieci zawrzało.

Joanna Jabłczyńska nie kryje rozżalenia z powodu pominięcia jej w obsadzie, a z każdym dniem na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły tej głośnej i zaskakującej sytuacji.

Mimo trwającej dyskusji aktorka podkreśla, że jej zamiarem nigdy nie było atakowanie koleżanki po fachu:

"Nie publikowałam nigdy tutaj nic przeciwko Agnieszce. Nigdy nie były takie moje intencje, ale przyznaję, że może bezrefleksyjnie udostępniałam niektóre publikacje tworzone przez was, przez osoby, które chciały mnie wesprzeć, a które mogły pośrednio uderzyć właśnie w Agnieszkę."

Celne podsumowanie?

Do medialnego zamieszania postanowił dorzucić swoje trzy grosze także Kabaret Smile. Znani ze swojego charakterystycznego poczucia humoru artyści opublikowali na Facebooku ironiczny wpis:

"Kiedy cała Polska kłóci się o jakąś Tosię, a ty jedyną Tosię kojarzysz z powiedzenia: 'To się zateguje i będzie git'".

Część internautów przyznaje, że jest już wyraźnie zmęczona eskalującą aferą wokół nowej ekranizacji prozy Katarzyny Grocholi, chętnie przyklaskując temu luźnemu i zdystansowanemu komentarzowi.

Kto powróci w filmie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później"?

Wielkim znakiem zapytania pozostawał również powrót innych kluczowych postaci. Produkcja planowała, by Jan Frycz ponownie wcielił się w Tomasza, byłego męża głównej bohaterki. Pierwsze sceny z jego udziałem miały ruszyć pod koniec sierpnia, jednak aktor zmarł nagle 15 sierpnia w wieku 72 lat.

"Jak spotkałam Janka 15 września zeszłego roku, to powiedziałam, że piszę specjalnie dla niego. On się ucieszył i mnie uścisnął. To było nasze ostatnie spotkanie" - wspominała pisarka w rozmowie z TVP3 Warszawa. Katarzyna Grochola zaznaczyła, że nie wyobraża sobie nikogo innego w tej roli, w związku z czym postać Tomasza ostatecznie została usunięta ze scenariusza.

Tymczasem swój udział w projekcie potwierdziła Marta Lipińska, która przed laty wcieliła się w rolę mamy głównej bohaterki.

Producentka Anna Wichłacz zwróciła uwagę, że nowej produkcji nie należy traktować jako bezpośredniej kontynuacji hitu z 2004 roku.

"Oczywiście przez wszystkie części książki przewijają się ci sami bohaterowie, ale należy zapomnieć o słowie 'kontynuacja'. [...] Minęło wiele lat i ten film po prostu będzie żył swoim życiem" - skomentowała w rozmowie z Plejadą.