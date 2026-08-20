Już sam zwiastun wbija w fotel. Nie pozwoli widzom na chwilę wytchnienia

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Z jednej strony Harriet Slater, gwiazda "Outlander: Krew z krwi". Z drugiej - Arsema Thomas, którą miliony widzów poznały jako młodą Lady Agathę Danbury w "Królowej Charlotcie: Opowieści ze świata Bridgertonów". W "Nie patrz w dół 2" zamieniają kostiumy z epoki na uprzęże wspinaczkowe i ruszają w góry, gdzie jeden niewłaściwy krok może oznaczać śmierć.

Kobieta z rudymi włosami w niebieskiej kurtce wspina się po skale z czerwonym plecakiem i trzyma się łańcucha.
"Nie patrz w dół 2"Monolith Filmsmateriały prasowe

"Nie patrz w dół 2", czyli kontynuacja survivalowego thrillera, który przyprawiał widzów o zawrót głowy, trafi do polskich kin 4 września.

Tym razem wysokość ma wymiar bardzo osobisty. Jax Hunter (Harriet Slater) wciąż nie potrafi pogodzić się ze śmiercią swojej siostry. Wraz z Luce (Arsema Thomas), która była jej bliską przyjaciółką, decyduje się na ekstremalną wyprawę w góry Tajlandii. Ma to być sposób na zmierzenie się ze stratą i własnymi lękami. Szybko okazuje się jednak, że największe wyzwanie dopiero przed nimi.

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Justyna Miś
Justyna Miś

Celem wyprawy jest ekstremalna trasa prowadząca wzdłuż niemal pionowej skalnej ściany. Kiedy dochodzi do osunięcia skał, droga powrotna zostaje odcięta. Jax i Luce zostają uwięzione wysoko nad ziemią, zdane na siebie i zmuszone do walki nie tylko z przepaścią, ale również z upałem, pragnieniem, wyczerpaniem i narastającą paniką.

Z "Outlandera" prosto na skalną ścianę

W Jax wciela się Harriet Slater, która obecnie gra jedną z głównych ról w serialu "Outlander: Krew z krwi", prequelu jednego z największych telewizyjnych przebojów ostatnich lat. Aktorka wystąpiła również w "Belgravia: Następny rozdział" czy u boku Harrisona Forda w "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia".

W "Nie patrz w dół 2" trafia jednak do świata zupełnie innego niż ten, z którym może kojarzyć ją publiczność. Jax jest zdeterminowana, impulsywna i gotowa przekraczać własne granice. Wyprawa, która miała pomóc jej uporać się z przeszłością, zmusza ją do skonfrontowania się z nią w najbardziej ekstremalnych okolicznościach.

Lady Danbury kilkaset metrów nad ziemią

Partneruje jej Arsema Thomas, która zdobyła międzynarodową popularność dzięki roli młodej Lady Agathy Danbury w netflixowej "Królowej Charlotcie: Opowieści ze świata Bridgertonów". Zanim jednak została aktorką, jej droga wyglądała zupełnie inaczej - Thomas ukończyła fizykę na Carnegie Mellon University oraz zdobyła tytuł magistra epidemiologii chorób przewlekłych na Yale. Dopiero później ukończyła londyńską LAMDA i rozpoczęła zawodową karierę aktorską.

W "Nie patrz w dół 2" gra Luce - przyjaciółkę zmarłej siostry Jax i drugą uczestniczkę wyprawy. Obie kobiety łączy ta sama strata, ale każda próbuje poradzić sobie z nią na własny sposób. Kiedy wyprawa zamienia się w walkę o życie, ich relacja zostaje wystawiona na próbę.

Do obsady filmu dołączył także Tom Brittney, znany przede wszystkim z serialu "Grantchester", a także z "Outlandera" i filmu "Misja Greyhound" z Tomem Hanksem. W "Nie patrz w dół 2" wciela się w Jona Platta.

"Nie patrz w dół 2": kiedy premiera?

Film "Nie patrz w dół 2" trafi do kin 4 września.

"Nie patrz w dół 2" [trailer]materiały dystrybutora
materiały prasowe
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