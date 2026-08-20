"Nie patrz w dół 2", czyli kontynuacja survivalowego thrillera, który przyprawiał widzów o zawrót głowy, trafi do polskich kin 4 września.

Tym razem wysokość ma wymiar bardzo osobisty. Jax Hunter (Harriet Slater) wciąż nie potrafi pogodzić się ze śmiercią swojej siostry. Wraz z Luce (Arsema Thomas), która była jej bliską przyjaciółką, decyduje się na ekstremalną wyprawę w góry Tajlandii. Ma to być sposób na zmierzenie się ze stratą i własnymi lękami. Szybko okazuje się jednak, że największe wyzwanie dopiero przed nimi.

Celem wyprawy jest ekstremalna trasa prowadząca wzdłuż niemal pionowej skalnej ściany. Kiedy dochodzi do osunięcia skał, droga powrotna zostaje odcięta. Jax i Luce zostają uwięzione wysoko nad ziemią, zdane na siebie i zmuszone do walki nie tylko z przepaścią, ale również z upałem, pragnieniem, wyczerpaniem i narastającą paniką.

Z "Outlandera" prosto na skalną ścianę

W Jax wciela się Harriet Slater, która obecnie gra jedną z głównych ról w serialu "Outlander: Krew z krwi", prequelu jednego z największych telewizyjnych przebojów ostatnich lat. Aktorka wystąpiła również w "Belgravia: Następny rozdział" czy u boku Harrisona Forda w "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia".

W "Nie patrz w dół 2" trafia jednak do świata zupełnie innego niż ten, z którym może kojarzyć ją publiczność. Jax jest zdeterminowana, impulsywna i gotowa przekraczać własne granice. Wyprawa, która miała pomóc jej uporać się z przeszłością, zmusza ją do skonfrontowania się z nią w najbardziej ekstremalnych okolicznościach.

Lady Danbury kilkaset metrów nad ziemią

Partneruje jej Arsema Thomas, która zdobyła międzynarodową popularność dzięki roli młodej Lady Agathy Danbury w netflixowej "Królowej Charlotcie: Opowieści ze świata Bridgertonów". Zanim jednak została aktorką, jej droga wyglądała zupełnie inaczej - Thomas ukończyła fizykę na Carnegie Mellon University oraz zdobyła tytuł magistra epidemiologii chorób przewlekłych na Yale. Dopiero później ukończyła londyńską LAMDA i rozpoczęła zawodową karierę aktorską.

W "Nie patrz w dół 2" gra Luce - przyjaciółkę zmarłej siostry Jax i drugą uczestniczkę wyprawy. Obie kobiety łączy ta sama strata, ale każda próbuje poradzić sobie z nią na własny sposób. Kiedy wyprawa zamienia się w walkę o życie, ich relacja zostaje wystawiona na próbę.

Do obsady filmu dołączył także Tom Brittney, znany przede wszystkim z serialu "Grantchester", a także z "Outlandera" i filmu "Misja Greyhound" z Tomem Hanksem. W "Nie patrz w dół 2" wciela się w Jona Platta.

"Nie patrz w dół 2": kiedy premiera?

Film "Nie patrz w dół 2" trafi do kin 4 września.