Efektowne kino przygodowe z hollywoodzką obsadą. O czym opowiada film "Witajcie z dżungli"?

Pracujący dla wpływowego szefa mafii Walkera (William Lucking) człowiek do zadań specjalnych, Beck (Dwayne Johnson), chce porzucić swój przestępczy fach. Planuje otworzyć małą restaurację i wieść spokojne życie.

Walker obiecuje, że pozwoli mu odejść, jeśli Beck wypełni jeszcze jedną misję. Ma sprowadzić do domu jego syna, Travisa (Seann William Scott), który pojechał do brazylijskiej dżungli, by odnaleźć niezwykle cenny złoty posążek. Na miejscu Beck dowiaduje się, że chłopak wcale nie zamierza wracać do domu bez statuetki.

W poszukiwaniach pomaga mu piękna i tajemnicza Mariana (Rosario Dawson). Do tego na wyjazd Travisa nie chce zgodzić się Hatcher (Christopher Walken), szalony mężczyzna, który dzięki niewolniczej pracy okolicznych mieszkańców zbudował w dżungli własną kopalnię złota. Podejrzewa on, że chłopak wie, gdzie znajduje się bezcenny posążek. W tej sytuacji Beck musi pozostać w dżungli i użyć wszystkich swoich umiejętności, by pomóc Travisowi w poszukiwaniach i jednocześnie ochronić go przed niebezpiecznym Hatcherem i jego ludźmi...

Za reżyserię komedii przygodowej odpowiadał Peter Berg ("Dzień patriotów", Ocalony"), a scenariusz napisał duet James Vanderbilt i R.J. Stewart.

"Witajcie w dżungli" (2003) dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Witajcie w dżungli" zostanie wyemitowany dziś, 1 maja o godzinie 20:05 w TV4.

Gwiazdor "Parku Jurajskiego" walczył o życie. Dziś jest wolny od choroby