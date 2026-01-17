W Berlinie jest Artur Zaborski, który przeprowadzi dla Interii rozmowy z twórcami nominowanymi do Europejskich Nagród Filmowych.

Poza "Wartością sentymentalną" najwięcej szans na statuetkę ma "Sirāt" Olivera Laxe. Film otrzymał cztery nominacje. Po trzy przyznano filmom "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski oraz "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego.

38. Europejskie Nagrody Filmowe. Są polskie akcenty

Wśród wyróżnionych aktorów znalazł się między innymi Idan Weiss, który wcielił się w tytułową rolę w filmie "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Z kolei "Pod szarym niebem" w reżyserii Mary Tamkovich otrzymało nominację do nagrody FIPRESCI za Europejskie Odkrycie Roku.

Ceremonię rozdania Europejskich Nagród Filmowych wyreżyseruje Irlandczyk Mark Cousins. Podczas uroczystości zagra orkiestra pod batutą niemieckiej kompozytorki Daschy Dauenhauer.

Zdjęcie Stellan Skarsgård i Elle Fanning w scenie z filmu "Wartość sentymentalna" / materiały prasowe

Poniżej pełna lista nominowanych do 38. Europejskich Nagród Filmowych

Film Europejski

"Arco", reż. Ugo Bienvenu

"Fiume o Morte!", reż. Igor Bezinović

"Gaza. List z przeszłości", reż. Kamal Aljafari

"Głos Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania

"Mała Amelia", reż. Maïlys Vallade i Liane-Cho Han

"Ogar Boga", reż. Raitis Ābele i Lauris Ābele

"Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi", reż. Irene Iborra Rizo

"Opowieści z magicznego ogrodu", reż. David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar i Jean-Claude Rozec

"Popołudnia samotności", reż. Albert Serra

"Riefenstahl", reż. Andres Veiel

"Sirāt", reż. Oliver Laxe

"Songs of Slow Burning Earth", reż. Olha Zhurba

"To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

"Wpatrując się w słońce", reż. Mascha Schilinski

Zdjęcie Kadr z filmu "Głos Hind Rajab" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

Europejski Film Dokumentalny

"Popołudnia samotności", dir. Albert Serra

"Fiume o Morte!", reż. Igor Bezinović

"Riefenstahl", reż. Andres Veiel

"Songs of Slow Burning Earth", reż. Olha Zhurba

"Gaza. List z przeszłości", reż. Kamal Aljafari

Zdjęcie Kadr z filmu "To był zwykły przypadek" / materiały prasowe

Europejski Film Animowany

"Arco", reż. Ugo Bienvenu

"Ogar Boga", reż. Raitis Ābele i Lauris Ābele

"Mała Amelia", reż. Maïlys Vallade i Liane-Cho Han

"Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi", reż. Irene Iborra Rizo

"Opowieści z magicznego ogrodu", reż. David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar i Jean-Claude Rozec

Zdjęcie Jesse Plemons i Emma Stone w filmie "Bugonia" / materiały prasowe

Europejski Reżyser

Yorgos Lanthimos, "Bugonia"

Oliver Laxe, "Sirāt"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Mascha Schilinski, "Wpatrując się w słońce"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Zdjęcie Sofie Gråbøl, Nikolaj Lie Kaas i Mads Mikkelsen w filmie "Ostatni wiking" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Europejska Aktorka

Leonie Benesch, "Heldin"

Valeria Bruni Tedeschi, "Duse"

Léa Drucker, "Sprawa osobista"

Vicky Krieps, "Love Me Tender"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Zdjęcie Idan Weiss jako Franz Kafka / Marlene Film Production / materiały prasowe

Europejski Aktor

Sergi López, "Sirāt"

Mads Mikkelsen, "Ostatni wiking"

Toni Servillo, "La grazia"

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Idan Weiss, "Franz Kafka"

Europejski Scenariusz

Santiago Fillol i Oliver Laxe, "Sirāt"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Mascha Schilinski, "Wpatrując się w słońce"

Paolo Sorrentino, "La Grazia"

Eskil Vogt i Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Europejskie Odkrycie – Nagroda FIPRESCI

"Little Trouble Girls", reż. Urška Djukić

"Cień mojego ojca", reż. Akinola Davies Jr

"On Falling", reż. Laura Carreira

"One of Those Days When Hemme Dies", reż. Murat Fıratoğlu

"Sauna", reż. Mathias Broe

"Pod szarym niebem", reż. Mara Tamkovich

Europejska Nagroda Młodej Widowni

"Arco", reż. Ugo Bienvenu

"Przypadkiem napisałam książkę", reż. Nóra Lakos

"Siblings", reż. Greta Scarano