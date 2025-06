Młodzi i Film 2025: o festiwalu

Młodzi i Film to najstarszy i największy w Polsce festiwal młodego kina. Festiwal trwa od 1973 roku (z dziesięcioletnią przerwą) i jest niezwykle ważny dla środowiska filmowego. Twórcy debiutów filmowych walczą o statuetki Wielkiego Jantara i Jantara.

Podczas 44. edycji zostały przeprowadzone cztery konkursy dla młodych twórców. Oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych po raz czwarty zorganizowany został Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych. Po raz trzeci częścią festiwalu był konkurs Teatrotek, filmowych adaptacji powstałych w projekcie "Teatroteka" Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Reklama

Młodzi i Film 2025: statuetki rozdane. Które produkcje doceniło jury?

Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

Wielki Jantar 2025 otrzymał film "Pod szarym niebem" w reżyserii Mary Tamkovich - "za odwagę osobistą, twórczą i społeczną. Za głos w historii i o historii. Tej najbliższej i najbardziej przemilczanej. Za czułość do swoich bohaterów i magię obserwacji. Ten film krzyczy swoim milczeniem i bije bezradnością".



Jantar im. Stanisława Różewicza za reżyserię otrzymała Monika Majorek za film "Innego końca nie będzie". Jury doceniło stworzenie osobistego i intymnego portretu rodziny po stracie, wzruszające przedstawienie pożegnania oraz poruszenie trudnych tematów jak śmierć, żałoba i samotność.



Jantar za scenariusz przyznano Justynie Mytnik, Rosanie Hall i Monice Dembińskiej za film "Lany Poniedziałek" - "za wrażliwość i odwagę w podejmowaniu trudnych i ważnych tematów - takich jak trauma, dojrzewanie, wyobcowanie czy potrzeba bliskości - z ciekawej i nieoczywistej perspektywy".

Jantar za odkrycie aktorskie - rola męska trafił do Mikołaja Matczaka za kreację w filmie "Utrata równowagi" ("za intuicję i luz w połączeniu ze świadomym i umiejętnym sięganiem po głębokie emocje bez cienia fałszu"). Nagrodę za rolę kobiecą w tej samej produkcji otrzymała Nel Kaczmarek ("za kreacje aktorską, która wymagała wgryzienia się w temat aż do bólu. Która trzyma widza w napięciu od pierwszej chwili pojawienia się na ekranie i pozostaje w pamięci długo po zakończeniu seansu").



Jantar im. Arka Tomiaka za zdjęcia przyznano Marii Zbąskiej za produkcję "To nie mój film". Jury zwróciło uwagę na szczerość i wrażliwość twórczyni. Doceniono również fakt, że kamera nie tylko podgląda wydarzenia, ale również współodczuwa.



Jantar za szczególny wkład twórczy debiutanta otrzymała Kamila Tarabura za reżyserię "Rzeczy niezbędnych". "Za koronkowo utkane emocje, szlachetność wizualną, skupioną opowieść o tym co schowane i zatajone. Za oddanie głosu traumie i wyparciu, szaleństwie, bólowi, radości, prawdzie. Za portret kobiet, które uczą się od nowa siły słów i swojego głosu. Za głęboką historię, która opowiada o wrażliwych tematach w sposób wyrazisty, konsekwentny i mądry" - tłumaczyło jury.

Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

Wielki Jantar 2025 otrzymał film "Miasto, które wyjechało" Natalii Pietsch i Grzegorza Piekarskiego. "Kino jest dla nas przede wszystkim sztuką opowiadania obrazem, który często nie potrzebuje słów. Niektóre ujęcia z tego filmu zostaną nam na długo pod powiekami. To opowieść o wymazywaniu. Miejsc. Ludzi. Społeczności. Wymazywaniu, które odbywa się na całym świecie. To uniwersalna, wielopoziomowa historia o tym, jak system prowadzi do degradacji natury, więzi międzyludzkich i kultury" - uzasadniano.

Jantar za reżyserię przyznano Natalii Siwickiej za film "Chłopiec, który biegnie". "Ten film zmusza, żebyśmy spojrzeli tam, gdzie często boimy się spoglądać. Urzeka empatycznym, odpowiedzialnym i pełnym czułości podejściem reżyserki do bohaterów. Sprawia, że dostrzegamy miłość i troskę w miejscu, gdzie spodziewamy się zobaczyć wyłącznie cierpienie. To opowieść o niezwykłej dynamice rodzinnej, w której następuje odwrócenie ról. Pokazuje świat z perspektywy dziecka dwojga niepełnosprawnych rodziców" - tłumaczyło werdykt jury.

Jantar za zdjęcia powędrował do Kacpra Gawrona za film "Bałtyk" - "za plastyczność, spójność i wyrazistość kadrów, które unikają pokusy tandety, stawiając bohaterkę na pierwszym miejscu. Za zbudowanie intymności z siłaczką, która dźwiga na swoich barkach los otaczających ją ludzi".

Wyróżnienie powędrowało do Joanny Ratajczak za film "Zaufaj mi" - za interesujące przedstawienie sensualnej historii bez narzucającej się dosłowności.

Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

Jantar za krótkometrażowy film fabularny otrzymał Iwo Kondefer za "Dzisiaj się wszyscy ukryjemy" - "za odwagę, świadomość formy i humor. Doceniamy kunszt reżysera, dzięki któremu oczami małej samurajki oglądamy rozpad świata na wielu poziomach".

Wyróżnienie aktorskie trafiło do Oksany Czerkaszyny za film "Ludzie i rzeczy" - "za mistrzowskie operowanie gestem, ciszą i obecnością".

Jantar za krótkometrażowy film dokumentalny otrzymała Martyna Peszko za "Szaloną miłość". "Niestereotypowe i szczere spojrzenie na bohaterów. Film zaprasza nas do świata bezwarunkowej miłości, która rodzi się między ludźmi niezależnie od tego, co ich ogranicza" - tłumaczono w werdykcie.

Jantar za animację przyznano Marcie Koch za "Puste przestrzenie" - "za oszczędną, a jednocześnie zmysłową kreskę, która pozwala współodczuwać stratę i pustkę, wobec których słowa są bezradne".

Wyróżnienie za animację wręczono Jakubowi Krzyszpinowi za film "Na krzywe łby" - "za charakterny, bezkompromisowy i odkrywczy język filmowy".

Jantar za zdjęcia do filmu krótkometrażowego powędrował do Tomasza Pawlika za film "Świeżak" - "za język filmowy, który dotyka, a nie narusza. Zdjęcia w tym filmie budują czułą relację z bohaterem i portretują nieopancerzoną męskość".

Konkurs Teatrotek

Jantar za najlepszą Teatrotekę przyznano spektaklowi "Długo nic, a potem wcale" w reżyserii Fryderyka Najdy. "Spektakl unika nachalnych definicji, nie próbuje niczego podać wprost. Jest świetnie obsadzony, nie widać filmowych szwów. Teatroteka nas zabrała. Sprawnie, logicznie, bezpretensjonalnie. Jeśli chodzi o warstwę wizualną Najda łapka w górę subskrybuję" - uzasadniano wybór.

Wyróżnienie za debiut aktorski otrzymała Izabella Dudziak za rolę Justyny w "Długo nic, a potem wcale" - "za oryginalność, naturalność, swobodę, inteligencję oraz przyciągająca uwagę osobowość, która sprawia, że widz z ciekawością podąża za główną bohaterką".

Nagrody pozaregulaminowe

Nagroda dziennikarzy dla pełnometrażowego filmu fabularnego została wręczona produkcji "Pod szarym niebem" (reż. Mara Tamkovich) - "za odwagę obywatelskiego sprzeciwu wobec tyranii białoruskiej dyktatury, nagrodę otrzymuje obraz, który trzyma za gardło i przypomina o wartości wolnego dziennikarstwa".

Nagroda dziennikarzy w kategorii film dokumentalny otrzymał tytuł "Zaufaj mi" (reż. Joanna Ratajczak) - "za śmiałość i wnikliwość w potraktowaniu trudnego tematu granic wolności w uczuciowych związkach".

Nagrodą dziennikarzy w kategorii krótki dokument - "za przekraczanie granic między państwami i gatunkami, granic formy filmowej i granicy między przyzwoitością i okrucieństwem" - został uhonorowany film "Bloodline" (reż. Wojciech Węglarz).

Nagroda Publiczności powędrowała do produkcji "Wróbel" (reż. Tomasz Gąsowski).

Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych otrzymał film "Życie dla początkujących" (reż. Paweł Podolski) - "za wyjątkowo autorskie ujęcie historii i postaci wampira oraz świeże, niewymuszone, sytuacyjno-dialogowe poczucie humoru, które z lekkością łączy tematy poważne z komedią, przypominając widzom istotę nie tyle samego życia, co jego przeżywania".

Nagroda Stowarzyszenia Twórczyń Filmowych - "za przejmujący obraz społeczności, w której to ofiary noszą stygmat wstydu, a nie sprawcy. Za odwagę w podjęciu tematu przemocy seksualnej wobec dziewcząt i kobiet oraz pokazanie go w sposób oryginalny stylistycznie, a jednocześnie wzruszający dla widza" - powędrowała do Justyny Mytnik za film "Lany Poniedziałek".

Zobacz też:

Nie chciał być aktorem ani lekarzem. Wciela się w postać doktora od 25 lat