Juliette Binoche i Dustin Hoffman gwiazdami festiwalu w Karlowych Warach

60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach

Prawie 40 filmowych premier będzie można obejrzeć podczas 60. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach.

Wśród dwunastu filmów, które powalczą o Kryształowy Globus, są m.in. irański "Hijamat" współpracującego z Jafarem Panahim Nadera Saeivara oraz duński "The Guest" z Trine Dyrholm w roli głównej. Czechy będą reprezentować dwa filmy: "Chica Checa" Szimona Holego oraz zrealizowane w koprodukcji ze Słowacją "Źródło" Ivana Ostrochovskiego, z Anią Geislerovą w roli głównej.

W drugiej sekcji konkursowej, Proxima, światową premierę będzie miał "Wybraniec" pracującego w Czechach polskiego reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika.

Juliette Binoche, Dustin Hoffman i inne gwiazdy w Karlowych Warach

Gwiazdami festiwalu w Karlowych Warach będą m.in. Juliette Binoche i Dustin Hoffman. Jedna z najbardziej znanych aktorek francuskiego kina odbierze w Karlowych Warach Kryształowy Globus za wkład w światową kinematografię i zaprezentuje m.in. produkcję Krzysztofa Kieślowskiego "Trzy kolory: Niebieski". Festiwalowa publiczność obejrzy - na życzenie hollywoodzkiego aktora - film "Absolwent" z 1967 roku.

Gościem ceremonii otwarcia festiwalu będzie amerykański aktor Jeffrey Wright, który współpracował z Jimem Jarmuschem, Oliverem Stonem oraz Wesem Andersonem. W Karlowych Warach osobiście zaprezentuje dramat biograficzny "Basquiat - taniec ze śmiercią".

W Karlowych Warach pojawią się również aktor Harvey Keitel, amerykański operator Robert Richardson oraz rodzina filmowców w składzie: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick oraz ich dzieci, Travis i Sosie (promować będą komedię grozy "Film rodzinny", w której wszyscy brali udział).

Zobacz również: Wiadomości Gwiazdy amerykańskiego kina nagrodzone w Karlowych Warach Jakub Izdebski

Honorowe nagrody odbiorą Maggie Gyllenhaal i Jessie Eisenberg. Oboje zaczynali jako aktorzy, a w ostatnich latach odnoszą także sukcesy jako reżyserzy autorzy scenariuszy. Gyllenhaal zostanie nagrodzona podczas ceremonii otwarcia. Z kolei Eisenberg otrzyma swoją nagrodę w trakcie festiwalu.

Jedną z gwiazd tegorocznej edycji będzie też Magda Vaszaryova. 77-letnia aktorka odbierze Nagrodę Prezydenta Międzynarodowego Festiwalu Filmowego podczas uroczystej gali zamknięcia.

W ramach jubileuszowej edycji widzowie będą mogli zapoznać się z ponad stu trzydziestoma pełnometrażowymi filmami fabularnymi i dokumentalnymi. Festiwal w Karlowych Warach potrwa od 3 do 11 lipca.