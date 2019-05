Julianne Moore: Seks w filmach dotyczy tylko młodych ludzi

Laureatka Oscara Julianne Moore skrytykowała obraz seksu obecny w filmach. Według niej czułości na dużym i małym ekranie za często dotyczą tylko młodych ludzi.

W wywiadzie dla "The Daily Telegraph" aktorka stwierdziła, że "Obecnie, gdy najbardziej dochodowym filmem są "Avengers", nie ma za dużo obrazów opierających się na związkach między postaciami".



"Wątpię, by w blockbusterach był zgłębiany temat romantyczności lub miłości fizycznej" - mówiła w dalszej części wywiadu.



Według Moore dotyczy to także postaci męskich. Natomiast temat seksu podejmują głównie komedie romantyczne. Niemal zawsze skupiają się one na młodych bohaterach, a starszych ignorują.



Ostatnim filmem Moore jest "Gloria Bell", który opowiada o kobiecie w średnim wieku spędzającej wieczory w klubach. Aktorka zaznaczała wtedy, że ukazanie seksualnie wyzwolonej bohaterki w jej wieku dużo dla niej znaczyło.



"Jest szczęśliwą kobietą po rozwodzie, która żyje pełnią życia i kocha je - fakt, że to ona jest główną bohaterką, czyni ["Gloria Bell"] nietypowym filmem" - mówiła Moore.

Przyznała także, że kobiety po 50 roku życia za rzadko są bohaterkami filmów.