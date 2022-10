"Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od 'siły wyższej'" - mówi reżyser.



"Nie cudzołóż i nie kradnij" to opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. W tej komedii pełnej zwrotów akcji wszyscy mają coś na sumieniu i będę musieli odpokutować swoje grzechy.



"Mamy w obsadzie fantastycznych aktorów, którzy nadają całości komediowego sznytu, ale też w kilku momentach wzruszają do łez. Opowieść prowadzimy tak, żeby wiele spraw było od początku zagadką. Liczymy, że publiczność będzie się świetnie bawić odkrywaniem przyczyn kolejnych wydarzeń i motywacji postaci" - dodaje Mariusz Kuczewski.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

W pierwszym zwiastunie filmu widzimy Julię Wieniawę w scenach erotycznych z bohaterem granym przez Mateusza Banasiuka. W jej sutenera wciela się Cezary Pazura.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie cudzołóż i nie kradnij" [trailer] materiały prasowe

Julia Wieniawa uważa, że film "Nie cudzołóż i nie kradnij" powinien dostarczyć widzom zarówno rozrywki, jak i refleksji. Postacie głównych bohaterów są niezwykle wyraziste, wiele osób może więc w nich dostrzec swoje cechy charakteru i przekonać się, że mają podobne wady i słabości. Wieniawa wciela się w rolę nierządnicy, ale jak przekonuje, sceny intymne kręcone były z dużym dystansem, nie odczuwała więc na planie żadnego dyskomfortu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Wieniawa: Umowne sceny intymne Newseria Lifestyle

"Nie cudzołóż i nie kradnij": O czym opowiada film?

Fabuła "Nie cudzołóż i nie kradnij" prowadzona jest tak, żeby wiele spraw od początku było zagadką. Twórcy produkcji liczą bowiem, że widzowie będą się świetnie bawić odkrywaniem przyczyn kolejnych wydarzeń i motywacji postaci.

"Jest to film, który ma dać widzom rozrywkę, ale jeżeli się troszkę głębiej przyjrzymy historii i poszukamy drugiego dna, to na pewno je znajdziemy i rzeczywiście ten film ma do powiedzenia coś więcej niż tylko jakieś zabawne momenty" - mówi agencji Newseria Lifestyle Julia Wieniawa.

W nowej produkcji w reżyserii Mariusza Kuczewskiego aktorka wciela się w rolę Sandry. To nierządnica w anielskim stroju, która zawita do domu niewiernego męża Patryka (w tej roli Mateusz Banasiuk ). Mężczyzna ma sporo za uszami, ale jego żona ( Aleksandra Popławska ) również dopuszcza się zdrady. Bardzo lubi pieniądze, ale jeszcze bardziej wspólnika swojego męża. Dzięki Sandrze Patryk zawiera natomiast niefortunne znajomości z gangsterem Alfim i mafijnymi cynglami. Sprawy zaczynają się więc mocno komplikować.

Julia Wieniawa: To jest rola nierządnicy

"To jest rola nierządnicy, tak można oczywiście to uogólnić. Na pewno jest to iskierka w tym scenariuszu, najjaśniejszy punkt tego filmu. Osoba, która chce się nawrócić, ale czy jej się to uda, to zobaczycie państwo w kinie. Na pewno jest to bardzo fajna i ciekawa postać do zagrania, też ze wspaniałą obsadą mam tutaj do czynienia, więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym projekcie. W ogóle czuję się jak Cruella de Mon w tym futrze, to jest futro mojej postaci Sandry, która będzie w nim trochę paradować" - mówi Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa przyznaje, że na planie panowała rewelacyjna atmosfera. Nie czuła więc żadnego skrępowania, zażenowania ani dyskomfortu.

"Będzie odważna rola, aczkolwiek sceny bardziej intymne na szczęście są nagrywane bardziej umownie, więc nie było na szczęście tak strasznie ciężko je nagrywać. Szczególnie że mam bardzo fajnych partnerów w tym filmie, bo Mateusz Banasiuk czy Sebastian Stankiewicz są fajnymi kolegami, w życiu i na planie, więc czuję się bardzo komfortowo, grając z nimi, i na szczęście nie było ciężko" - tłumaczy agencji Newseria Lifestyle.

Zdjęcie Julia Wieniawa na plakacie filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij" / Mówi Serwis / materiały prasowe

Komedia "Nie cudzołóż i nie kradnij" trafi na kinowe ekrany 18 listopada 2022 roku.

"Nie cudzołóż i nie kradnij" 1 / 5 - Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej” - mówi reżyser. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Barański udostępnij

Julia Wieniawa: Scena gwałtu i nagie pośladki

Występ w "Nie cudzołóż i nie kradnij" nie jest pierwszą produkcją, w której Julia Wieniawa eksponuje swój seksapil. W filmie Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" aktorka zagrała w ostrej scenie seksu, z kolei w serialu "Zawsze warto" oglądaliśmy ją u boku Mariusza Bonaszewskiego w realistycznej scenie gwałtu.

"To były moje najtrudniejsze sceny. Po pierwsze dlatego, że w jednej z nich grałam z Mariuszem Bonaszewskim, którego bardzo szanuję jako aktora. A po drugie dlatego, że te sceny same w sobie nie były łatwe, ponieważ musiałam być prawie półnaga przed całą ekipą. Na szczęście produkcja zapewniła mi komfort pracy na planie i mam nadzieję, że wszystko wypadło wiarygodnie" - przyznała Wieniawa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zawsze warto": Mariusz Bonaszewski w łożku z Julią Wieniawą Polsat

W innej produkcji Netfliksa "Jak pokochałam gangstera" Wieniawa odsłoniła pośladki.

"Julia zastrzegła w umowie, że w tych scenach pokaże tylko pośladki. Taka umowa jest negocjowana na długo przed wejściem na plan. Znane aktorki jak Julia Wieniawa, które tak czy inaczej zapewniają produkcji widownię, ustalają z twórcami, czy ich nagość w danej scenie jest niezbędna i uzasadniona" - pisał "Super Express".

Wideo "Jak pokochałam gangstera": Oficjalny zwiastun

Julia Wieniawa: Kim są rodzice aktorki?

Julia Wieniawa debiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym Roma. W latach 2012-2014 występowała w musicalach wraz z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego oraz w projekcie Rock Opera "Szambalia" w reżyserii Macieja Pawłowskiego w Teatrze Rose w Londynie. Ponadto brała udział w zajęciach aktorskich Ogniska Teatralnego "u Machulskich" oraz zajęciach przygotowujących do wyższych szkół teatralnych i filmowych w Atelier Aktorskim Pilaszewskiej i Nowakowskiej.

Największą popularność przyniosła jej rola Pauli w telewizyjnej "rodzince.pl" (na zdjęciu). Młoda aktorka zagrała również w takich serialach jak: "Klan" (2014), "Na dobre i na złe" (2016), "Na Wspólnej" (2017) czy "Druga szansa" (2017).

Julia Wieniawa: Kobieta sukcesu 1 / 10 Julia Wieniawa debiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym Roma. W latach 2012-2014 występowała w musicalach wraz z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego oraz w projekcie Rock Opera "Szambalia" w reżyserii Macieja Pawłowskiego w Teatrze Rose w Londynie. Ponadto brała udział w zajęciach aktorskich Ogniska Teatralnego "u Machulskich" oraz zajęciach przygotowujących do wyższych szkół teatralnych i filmowych w Atelier Aktorskim Pilaszewskiej i Nowakowskiej. Największą popularność przyniosła jej rola Pauli w telewizyjnej "rodzince.pl" (na zdjęciu). Młoda aktorka zagrała również w takich serialach jak: "Klan" (2014), "Na dobre i na złe" (2016), "Na Wspólnej" (2017) czy "Druga szansa" (2017). Źródło: Agencja FORUM Autor: TVP udostępnij

Julia Wieniawa jest córką Konrada i Marty Wieniawy-Narkiewiczów. Rodzice są rozwiedzeni. Ojciec jest projektantem graficznym, matka pełni funkcję menedżerki młodej aktorki. Wieniawa przyznaje, że mama jest największą mentorką w jej życiu. Dodaje też, że ma wiele koleżanek, które ją inspirują. Są wśród nich także aktorki. "Na przykład pod kątem wizerunku często podpatruję Emmę Stone i Selenę Gomez. Podziwiam również Beyonce" - przyznaje aktorka.

Julia Wieniawa: Od córki gangstera do kobiety sukcesu

Pierwszym kinowym występem Wieniawy była rola córki gangstera w "Kobietach mafii" Patryka Vegi. "Jest bardzo zbuntowaną nastolatką, trochę wręcz hardkorową. Całe życie trzymana była pod kloszem przez swojego tatusia, którego jest oczkiem w głowie. Nagle wkracza w dorosłość i popełnia strasznie dużo błędów. Myślę, że jest to taka postać, która może być przestrogą dla młodej widowni" - mówiła PAP Life Julia Wieniawa. 19-letnia wówczas aktorka dodawała, że jeszcze nigdy nie grała tego typu bohaterki. "Moja postać była super skonstruowana. To nowa odsłona mnie, bo zazwyczaj grałam w serialach nastolatki, które były do siebie bardzo podobne. Świetnie jest móc wcielić się w kogoś tak skrajnego innego" - stwierdziła, dodając, że bardzo emocjonalnie podeszła do swej roli. "Jeśli miałam się popłakać i być w rozpaczy, to naprawdę doprowadzałam się do histerii i na tej emocji grałam później scenę" - zwierzała się aktorka.

W kolejnej kinowej roli w komedii "Kobieta sukcesu" Wieniawa zagrała Julkę - typową nastolatkę, która przechodzi okresu buntu i szuka swojej drogi. "Można mnie nazwać nastolatką, która dąży do bycia kobietą sukcesu. Mieć tylu fanów, odbiorców, którzy mnie śledzą - jest to i zaszczyt, i odpowiedzialność. Nie mam z tym problemu, cieszę się z tego faktu" - aktorka mówiła w rozmowie z PAP Life.

I dodawała, że chciałaby się realizować na wielu polach artystycznej aktywności. "Gram, śpiewam, tworzę swoją muzykę. Jestem za młoda, żeby zamykać się tylko w jednej dziedzinie. Nie chcę być zależną ani od rodziców, ani od mężczyzny. W każdej sytuacji chcę sobie sama poradzić. Wiem, że gdyby w tym momencie, odpukać, cokolwiek złego się w moim życiu stało, to jestem w stanie sobie poradzić nawet sama" - deklarowała.

Ważne miejsce w filmografii Wieniawy zajmuje rola w serialu "W rytmie serca", w którym oglądaliśmy ją w roli blogerki modowej Aleksandry "Alex" Kamińskiej. W jednym z odcinków bohaterka Wieniawy brała udział w wypadku samochodowym, w wyniku którego otarła się o śmierć. Dziewczyna przeżyje, ale wcale nie będzie pewne, czy odzyska pełną sprawność, bo uraz kręgosłupa, jakiego doznała, okaże się naprawdę niebezpieczny. Nastolatce grozić będzie kalectwo.

W 2019 Wieniawa zadebiutowała w spektaklu Teatru Telewizji rolą w sztuce "Dołęga-Mostowicz. Kiedy zamykam oczy" w reżyserii Marka Bukowskiego. Osadzony w okresie dwudziestolecia międzywojennego spektakl opowiadał o barwnym życiu autora "Kariery Nikodema Dyzmy".

"Wcielam się w postać Ady. Jest to jedna z kobiet Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Pierwsza kobieta, którą bardzo kochał, a ona kochała jego, ale niestety koneksje rodzinne i polityczne nie pozwoliły im być razem. To było spełnienie moich najskrytszych marzeń. Mimo że nie była to główna rola, to cieszę się, że mogłam się wreszcie sprawdzić w wersji teatralnej. To było wspaniałe, bo mogłam się cofnąć w czasie. Głównie dla takich chwil chciałam być aktorką" - Wieniawa mówiła "Super Expressowi".

Julia Wieniawa: Nie dać się zaszufladkować

W 2020 roku oglądaliśmy Wieniawę w wyreżyserowanym przez Bartosza Kowalskiego slasherze "W lesie dziś nie zaśnie nikt", który miał wejść do kin 13 marca, jednak pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany. "Byłam oczywiście smutna i trochę wściekła, że do premiery nie doszło, bo dzielił nas tylko jeden dzień, ale potem zrozumiałam, że dobrze się stało, bo nasz film utknąłby w kinach, a tak byliśmy przez sześć dni numerem jeden na Netfliksie" - aktorka mówiła Agacie Młynarskiej.

Przyznała też, że pierwotnie miała się w tym filmie wcielić w postać Anieli, którą zagrała ostatecznie Wiktoria Gąsiewska. W trakcie czytania scenariusza, doszła jednak do wniosku, że większym wyzwaniem będzie dla niej rola zamkniętej w sobie Zosi, która jest jej przeciwieństwem. "W Polsce brakuje ciekawych ról kobiecych, poza tym aktorki bardzo się szufladkuje, jest sztywny podział na amantki i aktorki charakterystyczne. Ja szukam różnych ról" - deklaruje Wieniawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" [trailer] materiały dystrybutora

Aktorkę mogliśmy też oglądać w filmie Patryka Vegi "Small World". "Wiem, że opinie są o nim różne, ale jest powód, dla którego aktorzy uwielbiają u niego grać. Vega wyciąga aktorów ze swoich szufladek" - wyznała aktorka.

Czytaj więcej:

Brad Pitt dusił własne dziecko? Jest odpowiedź!

Ruszył proces Kevina Spaceya. Aktor twierdzi, że jest niewinny